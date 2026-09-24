Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron la iniciativa que establece que los aspirantes a algún cargo público que cuenten con doble nacionalidad deban renunciar a la extranjera.

Lo que necesitas saber: Con 23 votos a favor y 9 en contra, esta reforma impulsada por la presidenta de México fue enviada al pleno de la Cámara de Senadores para su discusión, la cual se espera ocurra la próxima semana.

¿Recuerdan la reforma de Sheinbaum que busca prohibir que personas con doble nacionalidad puedan postularse a cargos como la presidencia de México? Bueno, pues les tenemos una novedad: fue aprobada en comisión del Senado, siendo enviada al pleno para su discusión la próxima semana.

Conferencia de prensa de Sheinbaum // Foto: Presidencia.

Avanza en el Senado reforma sobre doble nacionalidad para cargos públicos

Lo dicho. Lo que surgió como una idea de Sheinbaum contra Francisco García Cabeza de Vaca (acá les contamos todo el show) está a nada de convertirse en una realidad.

Y es que esta semana, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobaron la iniciativa que establece que los aspirantes a algún cargo público que cuenten con doble nacionalidad deban renunciar a la extranjera.

Con 23 votos a favor y 9 en contra, esta reforma impulsada por la presidenta de México fue enviada al pleno de la Cámara de Senadores para su discusión, la cual se espera ocurra la próxima semana.

El debate detrás de la iniciativa…

Si bien la reforma fue aprobada en fast track y a tan solo unas horas de que la Cámara de Diputados la aprobara, todo apunta a que habrá un gran debate durante su discusión en el pleno.

Y es que mientras Morena ha señalado que esta iniciativa funciona como una medida para evitar la injerencia de gobiernos extranjeros en nuestro país, el PRI ha mencionado que viola diversos tratados internacionales e incluso modifica la Constitución.

Además, Movimiento Ciudadano también señaló que esta reforma afecta a todos los mexicanos que viven en Estados Unidos debido a que se vuelven sospechosos de deslealtad a México.

En fin. Habrá que estar al pendiente de su votación para saber si en las próximas elecciones los aspirantes a la Presidencia de México, a alguna gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México solo tendrán la nacionalidad mexicana.