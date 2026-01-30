Lo que necesitas saber: Una actriz que tuvo una carrera de más de cinco décadas y que participó en películas de todos los géneros.

Una actriz que formó parte del elenco de películas básicas en el Cine Permanencia Voluntaria del 5. Y, nomás por eso, querida por muchos. La gran Catherine O’Hara ha fallecido este 30 de enero.

Catherine O’Hara / Captura de pantalla (video YouTube)

Murió luego de una “breve enfermedad”

De acuerdo con Variety, Catherine O’Hara murió en su residencia de Los Ángeles, luego de una “breve enfermedad”. Tenía 71 años.

La noticia tomó por sorpresa a fans y personas que fácilmente la reconocen por su trabajo en películas como Mi Pobre Angelito y Beetlejuice, por mencionar sólo las dos más populares.

¿Quién fue Catherine O’Hara?

Si bien se popularizó como la mamá de Kevin McAlister, O’Hara tuvo una carrera en la que fue reconocida por la crítica por trabajos como Schitt’s Creek, el cual le valió un Emmy en 2020.

No sólo fue actriz. También incursionó en el guionismo. Esto fue un poco antes… por ahí de los años 80. De hecho, el trabajo que hizo para SCTV Network 90 la hizo merecedora de un Emmy. Desde ahí trabajó con John Candy, sólo que ella sin aparecer en pantalla.

Catherine O’Hara y John Candy / Captura de pantalla

Catherine O’Hara nació en Canadá en 1954 y aunque comenzó su carrera en su país natal (desde ahí cosechó premios como escritora), fue en Hollywood donde alcanzó la popularidad. No sólo por las dos películas ya mencionadas, sino por su participación en series y falsos documentales.

Best in Show y A Mighty Wind son algunos de “mockumentary” (o sea, falsos documentales) que realizó a lado de Christopher Guest. También entró al mundo del doblaje prestando voz para el personaje de Sally en El Extraño Mundo de Jack.