Murió a los 72 años Robbie Coltrane, actor que dio vida a Hagrid en Harry Potter

Lamentablemente, este 14 de octubre nos enteramos de una noticia bastante triste y sobre todo para los fanáticos del mundo mágico de Harry Potter, pues murió Robbie Coltrane a los 72 años, el actor que interpretó al querido Rubeus Hagrid en la saga de películas basadas en las novelas de J.K. Rowling.

La noticia del fallecimiento de Coltrane la confirmaron varios medios de comunicación, después de luchas contra una extensa enfermedad con la que lidió por mucho tiempo. Sin embargo, las reacciones ante la pérdida de este actorazo no se hicieron esperar y sobre todo, varios actores que compartieron pantalla con él lo recordaron con un montón de cariño.

Foto: Getty Images

También puedes leer: 10 escenas eliminadas en la saga de ‘ Harry Potter ‘ que nos hubiera encantado ver

Los actores de Harry Potter no tardaron en recordar a Robbie Coltrane

Como era de esperarse, varios de los compañeros de Robbie Coltrane le agradecieron por todo y dedicaron algunas palabras para recordarlos. Uno de ellos fue Daniel Radcliffe, quien de acuerdo con The Wrap, compartió un mensaje sumamente emotivo en honor a quien lo apoyó desde que era niño.

“Robbie era una de las personas más divertidas que he conocido y nos hacía reír constantemente cuando éramos niños en el set. Tengo un recuerdo especialmente grato de cómo nos mantenía el ánimo en ‘El prisionero de Azkaban’, cuando todos nos escondíamos de la lluvia torrencial durante horas en la cabaña de Hagrid y él contaba historias y hacía chistes para mantener la moral alta. Me siento increíblemente afortunado por haber podido conocerlo y trabajar con él y muy triste por su fallecimiento. Era un actor increíble y un hombre encantador”.

Por su parte, la mismísima J.K. Rowling también le escribió unas palabras a Coltrane a través de su cuenta de Twitter. La creadora de Hagrid y todo lo que tiene qué ver con el mundo mágico dijo que Robbie tenía “un talento increíble, un completo fuera de serie. No volveré a conocer a nadie remotamente como Robbie (…) más que afortunado por conocerle, trabajar con él y reírme a carcajadas con él. Envío mi amor y mis más profundas condolencias a su familia, sobre todo a sus hijos”.

Foto: Warner Bros. Pictures

Repasemos brevemente la carrera de Coltrane

Anthony Robert McMillan –como en realidad se llamaba Robbie Coltrane– nació el 30 de marzo de 1956 en Rutherglen, Escocia. Desde temprana edad se interesó en la actuación y su primer papel lo consiguió en 1979, cuando apareció en la serie de televisión británica, Play for Today. Sin embargo, empezó a ser reconocido por dar vida a Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas de James Bond: GoldenEye y The World Is Not Enough.

A lo largo de su carrera, Coltrane trabajó en distintas cintas como Nuns on the Run, Ocean’s Twelve y Mona Lisa. Por si esto no fuera suficiente, también tuvo personajes destacados en la televisión, como cuando interpretó al Dr. Edward ‘Fitz’ Coltrane en la serie dramática Cracker, por el cual ganó tres veces consecutivas el premio BAFTA al mejor actor.

Foto: Getty Images

Pero sin duda, el papel que catapultó a Robbie Coltrane a la fama mundial fue cuando dio vida a Rubeus Hagrid en la saga de películas de Harry Potter. Durante una década interpretó a este gigante tan querido y fue tan importante para su carrera que la última participación que tuvo frente a las cámaras fue en el especial de HBO Max por los 20 años de la primera cinta del mundo mágico.