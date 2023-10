Matthew Perry, 'Chandler Bing' de Friends, murió a los 54 años

Lo que necesitas saber: Matthew Perry, el actor conocido por interpretar a Chandler Bing en la serie de 'Friends', murió a la edad de 54 años.

Una noticia bastante shockeante la que recibimos la tarde-noche de este sábado 28 de octubre. Y es que el portal TMZ dio a conocer que Matthew Perry, el actor conocido por interpretar a Chandler Bing en la serie de ‘Friends’, murió a la edad de 54 años.

TMZ indicó que, según fuentes policiales, el actor fue encontrado este sábado en una casa del área de Los Ángeles. Aunque aún no se tiene mucha información sobre lo ocurrido, al parecer la causa de muerte de Matthew Perry fue por ahogamiento.

Courteney Cox Arquette ,Jennifer Aniston y Matthew Perry en el set de ‘Friends’. Foto: Getty Images

Murió el actor Matthew Perry a los 54 años

“Nuestras fuentes dicen que los socorristas se apresuraron ante una llamada de paro cardíaco. No está claro exactamente dónde sucedió esto”, indicó TMZ al detallar que fuentes cercanas aseguran, Perry fue encontrado en un jacuzzi de dicha casa.

“Nos dicen que no se encontraron drogas en el lugar. También se nos dice que no hay ningún acto sucio involucrado”, agregó el conocido portal de noticias de manera exclusiva sobre la muerte de Perry, quien fue uno de los actores más queridos por los fans de ‘Friends’.

El actor fue encontrado en el jacuzzi de una casa en Los Ángeles. Foto: Getty Images

Perry fue conocido mundialmente por su personaje de Chandler en ‘Friends’

Aunque Matthew Perry tuvo participaciones en algunas cintas y series como The Whole Nine Yards, 17 Again, ‘Beverly Hills, 90210’ y más, el actor fue más conocido por su actuación en la conocida serie de comedia de los años 90, donde su personaje incluso hizo populares varias frases.

De hecho, Matthew Perry se convirtió en uno de los rostros más conocidos en el mundo del entretenimiento a finales de los años 90 y principios de los 2000. A pesar de la fama, el actor se enfrentó a varios problemas por adicciones con drogas y alcohol.

Foto: Getty

El actor sufrió por adicciones a las drogas y el alcohol durante años

En febrero de 2001 Perry entró a rehabilitación para tratar su adicción al vicodin y la metadona, así como a las anfetaminas y el alcohol, por lo cual gastó alrededor de 9 millones de dólares para superar sus adicciones que le dejaron secuelas en la salud. ​

Por ejemplo, en 2018 sufrió una colestomía (literal el colon le explotó) por el uso de opioides. En ese entonces fue conectado a una máquina de soporte vital y fue sólo una de las 65 veces que Matthew Perry se desintoxicó desde que tenía 26 años, según cuenta en su libro de memorias ‘Friends, Lovers and the Big Terrible Things‘.

Keanu Reeves y River Phoenix. Foto: Especial.

Los cuales deterioraron la salud de Matthew Perry

En ese libro, el actor también relató cómo sus cambios de peso en ‘Friends’ eran provocados por su adicción al alcohol y las drogas: “Si gano peso, es por el alcohol; si estoy delgado, es por las pastillas. Y si llevo perilla, es porque estoy tomando muchísimas”, escribió.

Perry también contó cómo una vez la misma Jennifer Aniston lo regañó por ir a grabar la serie oliendo a alcohol, su relación con Julia Roberts, así como su amistad con el fallecido River Phoenix y cómo enfrentó la muerte del actor en el año de 1993.

Matthew Perry y Julia Roberts. Foto: Getty Images

