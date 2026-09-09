Lo que necesitas saber: El alcalde aseguró que ese dinero no se utilizó para beneficio personal y explicó que el financiamiento se combinó con otros recursos.

Tal parece que el alcalde Nicolás González Elizalde, del municipio de Nicolás Flores, Hidalgo, no pensó mucho antes de hablar.

Y es que resulta que durante su Segundo Informe de Gobierno, realizado el pasado 5 de septiembre, habló sobre una polémica relacionada con un préstamo que ha generado varias preguntas entre los habitantes de la región.

Y es que resulta que el Ayuntamiento contrató en 2025 un crédito por 7 millones 339 mil pesos, otorgado por Banobras a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y destinado a trabajos de urbanización.

Sin embargo, varios habitantes de la región comenzaron a preguntarse cómo se utilizaría ese dinero y exigieron mayor transparencia.

Durante su informe de gobierno, el alcalde aseguró que ese dinero no se utilizó para beneficio personal y explicó que el financiamiento se combinó con otros recursos para realizar distintas obras y acciones en el municipio.

Hasta ahí todo bien… hasta que aseguró que no se había robado nada y remató con un: “si me lo robé, es para dárselo a ustedes”.

Sí, probablemente no era la mejor frase para aclarar las dudas sobre el destino de varios millones de pesos.

Además de este financiamiento, Nicolás Flores contrató otro crédito por 4.5 millones de pesos, destinado a la compra de dos ambulancias y otros vehículos para la atención ciudadana.

Sobre los más de 7 millones de pesos, González Elizalde aseguró que se combinaron con otros recursos y que, en conjunto, permitieron alcanzar una inversión superior a los 25 millones de pesos en obras y acciones para el municipio.

Y es que, aunque los habitantes exigían mayor transparencia, lo que mencionó Nicolás pareció dejar más dudas que respuestas.

Por ahora quedará esperar a que se conozcan con mayor detalle los resultados y el destino de los recursos para saber exactamente en qué se utilizaron esos millones.