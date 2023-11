Pacto de Silencio: La serie mexicana de Netflix que está dando de qué hablar

Lo que necesitas saber: 'Pacto de Silencio' es una serie mexicana de Netflix que está dando de qué hablar por su trama. ¿De qué va? Acá les contamos.

Aunque para algunos el simple hecho de escuchar “serie mexicana” es suficiente para que les ponga en duda si es un contenido que vale o no la pena ver, una producción mexicana la está rompiendo en Netflix actualmente y pinta para ser de las más vistas en esta recta final del 2023.

Se trata de ‘Pacto de Silencio’, una serie de crimen, drama y misterio que ya comenzó a hacer ruido en redes sociales gracias a su trama, elenco y otros elementos que la convierten en una serie mexicana poco convencional, pero extraordinaria.

Póster de ‘Pacto de Silencio’, la serie mexicana de Netflix que sigue dando de qué hablar. Foto: Netflix

Una serie mexicana en Netflix está dando de qué hablar en redes sociales

‘Pacto de Silencio’ es una creación de José Vicente Spataro, escritor de televisión que unió fuerzas con Carlos Villegas Rosales en la dirección, para crear esta nueva serie que nos habla de la historia trágica y llena de venganza de una influencer llamada Brenda Rey (Camila Valero).

Brenda Rey es una influencer muy hermosa y famosa que a pesar de su éxito, no puede superar su triste pasado. Y es que fue abandonada por su madre poco después de haber nacido, algo que la marcó bastante durante su infancia donde sufrió abuso sexual.

Imagen de la serie ‘Pacto de Silencio’. Foto: Netflix

‘Pacto de Silencio’ muestra la historia de una influencer que busca a su madre biológica

La influencer busca aventurarse para encontrar a su mamá y conseguir algunas respuestas. Es en su peligrosa misión se da cuenta que Ramona Castro, la exdirectora del internado donde creció, fue cómplice del abandono y está conectada a cuatro mujeres sospechosas que en ese entonces eran sólo estudiantes de una escuela privada.

Brenda Rey cree que una de esas cuatro mujeres llamadas Fernanda Alarcón, Martina Robles, Sofía Estrada, e Irene Bustamante –quienes además resultan ser mejores amigas–, es su madre biológica, por lo que ahora buscará infiltrarse en sus vidas para descubrir la verdad.

Foto: Netflix

Brenda Rey es el personaje principal en esta serie de misterio y drama

Obviamente la cosa no será fácil, pues a medida que conoce a Fernanda y compañía, Brenda Rey descubre cada vez más secretos que dejan ver que la vida perfecta de las mujeres es sólo una ilusión que obviamente buscan mantener a como dé lugar. No sólo eso, sino que harán lo que sea para que sus secretos no se ventilen.

La serie ‘Pacto de Silencio’ se grabó desde diciembre del año pasado en la ciudad de Orizaba, en Veracruz, y cuenta con 18 episodios que están disponibles en el catálogo de Netflix desde su estreno, ocurrido el pasado 11 de octubre de 2023.

‘Pacto de Silencio’ es una serie de drama y misterio que ha atrapado a varios usuarios de Netflix. Foto: Netflix.

El cast también está integrado por actrices mexicanas bastante reconocidas como Adriana Louvier, Marimar Vega, Litzy, Kika Edgar, Chantal Andere y muchas otras más que ya hicieron que hasta portales como NME hablen de lo buena que es la serie ‘Pacto de Silencio’.

Así que si esta semana no tenían idea de qué ver en el catálogo de Netflix, acá les va una opción que, a como vemos las opiniones en redes sociales, es una gran inversión de tiempo. ¡Chequen ‘Pacto de Silencio’ en Netflix y nos cuentan qué les pareció!

Te puede interesar