Conoce a Pepe Ávila del Pino, el cinefotógrafo mexicano que trabajó en 'House of the Dragon'

Sin duda, todos los que nos echamos fielmente cada temporada de Game of Thrones, andamos emocionados con el estreno de House of the Dragon, pues para ser honestos, ya nos hacía falta volver a Westeros y sobre todo conocer un poco más sobre una de las familias más importantes y poderosas creadas dentro del universo de George R. R. Martin, ni más ni menos que los Targaryen a quienes vemos en una de las épocas más increíbles de toda su historia, cuando reinaban los siete reinos desde el Trono de Hierro.

Como siempre, HBO nos está dejando con la boca abierta con la enorme producción que montaron para esta serie y los detalles que tiene. Desde los trajes, los sets, los efectos especiales hasta la adaptación de la trama y las actuaciones son de otro nivel. Por supuesto que la fotografía no se queda atrás y en esta área, es increíble saber que hay talento mexicano involucrado, pues hay un paisano trabajando en este gran proyecto, hablamos de Pepe Ávila del Pino.

Pepe Ávila del Pino se encargó de la fotografía del segundo episodio de ‘House of the Dragon’

Si checaron el segundo episodio de la primera temporada de House of the Dragon, seguramente quedaron impresionados con las imágenes que vimos a lo largo de los 56 minutos. Y cómo no, si tuvimos momentos poderosos, como la llegada de Rhaenyra Targaryen a Dragonstone para enfrentar a su tío Daemon, o qué decir cuando el rey Viserys le anuncia a su consejo que se casará con Alicent Hightower… este capítulo simplemente nos voló la cabeza y con ganas de ver más.

Y sin temor a equivocarnos, parte del impacto que causaron estos actos en nosotros, se debe al trabajo que hizo Pepe Ávila del Pino, dando una verdadera cátedra de cómo usar la luz y las sombras, pero también se lució con cada uno de los encuadres. Sin embargo, aunque no lo crean, este mexicano tan talentoso lleva una enorme carrera en Estados Unidos, colaborando con grandes nombres del entretenimiento y en producciones que la rompieron en todo el mundo.

Matt Smith y Milly Alcock en el segundo episodio de ‘House of the Dragon’/Foto: HBO

Este fotógrafo mexicano tiene un enorme curriculum en comerciales, videos musicales y series

Pepe Ávila del Pino es egresado de la licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana, donde se llevó una mención por su cortometraje de titulación, Breve cuento sobre la aparición espontánea de un árbol imaginario. Años más tarde decidió estudiar cine y para eso se mudó a Wyoming, pero después se estableció definitivamente en Nueva York donde poco a poco se fue encargando de proyectos cada vez más chonchos e importantes.

Este fotógrafo mexicano ha dirigido comerciales para marcas reconocidas como Adidas, Dior, Armani y Spotify. Pepe también estuvo a cargo de los videos musicales, de “Rap Bruto” y “Banana Papaya” de Residente, así como “Fly” de Kinky. Sin embargo, fue hasta 2015 cuando tuvo su gran oportunidad trabajando en Black Dog, Red Dog, una cinta que contó con la dirección y actuación de James Franco, pero que también incluyó a nombres como Olivia Wilde y Whoopi Goldberg.

Foto vía Instagram: @pepeadp

Un año más tarde, Pepe Ávila del Pino dirigió un episodio de Quarry de HBO, y se encargó la foto de siete capítulos más. Para 2017, volvió a colaborar con James Franco y la cadena de televisión en The Deuce, serie de los creadores de The Wire. Pero eso no fue todo, ya que también fue el director de fotografía de un par de episodios de Ozark en Netflix junto a Jason Bateman.

Seguiremos viendo su trabajo en la serie de los Targaryen

Más tarde, formó parte de la producción de Impulse para YouTube Red y para cerrar con broche de oro, demostró su talento en dos capítulos de Mrs. America de FX y Hulu con Cate Blanchett. Por si su curriculum no se les hacía impresionante, Ávila del Pino se hizo responsable de la cinematografía de películas como Adopt a Highway con Ethan Hawke y Worth, cinta del gigante del streaming con Michael Keaton y Stanley Tucci.

Ahora, Pepe Ávila del Pino está al frente de gran parte de la foto de House of the Dragon, pues además de ver su trabajo en el segundo episodio de la serie llamado The Rogue Prince, también checaremos las impresionantes imágenes que logra capturar este mexa rifado en los capítulos 3 y 10 de la producción. Así que prepárense, porque al parecer no dejaremos de hablar de sus encuadres espectaculares en un buen rato.