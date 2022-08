Game Of Thrones se estrenó en el 2011 y a lo largo de sus ocho temporadas, significó un impulso para la carrera de varias estrellas de la industria del entretenimiento. Más de una década después de su estreno y a tres años del final de la serie, los fans regresamos a Westeros para una nueva historia llamada House of the Dragon, que seguro le dará mayor proyección en la escena mundial a uno que otro miembro de su elenco.

En ese sentido, Milly Alcock es quizá uno de los nombres que ya comienza a sonar con fuerza como una de las promesas actorales a seguir. La joven actriz australiana aparece en esta precuela como la versión joven de la princesa Rhaenyra Targaryen, quien es llamada a convertirse en la sucesora del rey Viserys I en el trono de hierro de los Siete Reinos… Pero claro, no tendrá el camino tan fácil.

Milly Alcock como Rhaenyra en su versión joven. Foto: HBO Max

House of the Dragon, que nos presentará parte del legado de la Casa Targaryen varios años antes de los eventos de GoT, estrenó su episodio piloto el pasado 21 de agosto con una buena recepción de la crítica y un excelente recibimiento del público (al menos por lo que se puede ver en redes sociales).

Y entre lo más destacado que inundó las tendencias, ya figura la aparición de la propia Alcock en este rol que luce demasiado prometedor al tiempo que lo compartirá con Emma D’Arcy, quien hará a la Rhaenyra adulta.

Milly, quien ya cuenta con algunos créditos llamativos principalmente en producciones de su país de origen, tiene en HOTD su punto de partida para brillar en las grandes ligas de Hollywood, todo de la mano de este gigante que es HBO. Pero, ¿quién es ella y qué ha hecho antes de esta oportunidad en televisión? Conozcámosla más a fondo.

¿Quién es Milly Alcock?

Amelia May “Milly” Alcock nació el 11 de abril del 2000 en Sídney, Australia. Ella es parte de ese grupo de actores y actrices que han tenido que construir su camino desde cero; sin ‘palancas’.

Su familia es más bien aficionada a los deportes, tal como lo contó en una entrevista del 2020 con la edición australiana de Vogue. “Creo que obtuve mi interés en la actuación porque a nadie [en su familia] le interesaba actuar… Crecí en un hogar predominantemente de rugby; no tiene ningún sentido”, dijo.

Las primeras experiencias que hicieron que Milly Alcock se animara por el mundo de la actuación, como suele suceder con muchos aspirantes, comenzaron en obras teatrales durante su niñez. Según cuenta, recuerda haber hecho a Caperucita Roja como a los cinco o seis años de edad.

Y ya entrada en los años de la adolescencia, encontró un lugar para llevar su talento al siguiente nivel en la Newtown High School of the Performing Arts de Sídney. Pero pronto, la joven vería cómo su vida iba a cambiar rápidamente… incluso mucho antes de hacer el casting para House of the Dragon.

Milly en el 2016. Foto: Instagram.

Dejó la escuela para darle vuelo a su carrera

Tal como menciona la revista Town & Country, Milly Alcock tuvo su debut en pantalla en Wonderland, una serie australiana de comedia dramática donde tuvo un papel como extra en 2014. De cara a ello, siguió avanzando en sus estudios en la escuela de artes escénicas antes mencionada.

Milly pasó algunos años audicionando para otros papeles tras el que fue su debut, pero no tuvo mucho éxito. Del 2017 en adelante, siguió apareciendo en varias series australianas con papeles relativamente menores como Janet King, A Place to Call Home, Fighting Season, Pine Gap y Les Norton, entre otras. En algunas producciones solo aparecía en dos o tres capítulos y en otras, hasta seis.

Milly Alcock en ‘Upright’. Foto: Foxtel.

Fue del 2019 en adelante que empezó a figurar como una de las jóvenes estrellas emergentes a seguir en Australia, esto gracias a otros proyectos como Reckoning o The Gloaming donde sus apariciones en pantalla ya eran de hasta 10 capítulos.

Sin embargo, la primera gran oportunidad de Milly Alcock como protagonista vino con la serie Upright en ese mismo año. Su personaje ahí se llama Meg, una adolescente fugitiva, inadaptada e irreverente que se une a un artista conocido como Lucky Flynn (Tim Minchin) en un complicado viaje por el país para devolver un piano a la familia de este último y encontrarse con un familiar suyo antes de que muera.

La serie resultó un éxito rotundo tanto que ya se trabaja en una segunda temporada.

Milly Alcock tuvo que tomar una decisión importante cuando supo que coprotagonizaría esa serie: darle vuelo a su carrera o seguir estudiando. Y bueno, su elección fue salirse de la escuela para probar suerte en dicha producción. Ella misma comentó que nunca fue una persona que se sintiera particularmente cómoda en los salones de un colegio.

“Sabía que esta oportunidad sería una experiencia mucho más valiosa que obtener un pedazo de papel. Nunca lo dudé ni por un segundo… No podía decir que no y no podía dejar que el miedo y la ansiedad de no terminar la escuela me persiguieran, porque eso habría frustrado todo el propósito de irme”, dijo a Vogue en el 2019.

Milly Alcock y el salto a las grandes ligas con ‘House of the Dragon’

Los proyectos para Milly Alcock continuaron llegando del 2019 a la fecha, con más apariciones en shows de televisión locales. Pero su vida dio un giro total cuando a mediados del 2021, se reveló que formaría parte de House of the Dragon, la precuela de Game Of Thrones.

¿Se imaginan la presión de unirse a una de las franquicias más grandes de la televisión de los últimos años? Vaya tarea. Incluso ella confesó que aunque sabía del gran nombre que GoT tenía en todo el mundo, nunca había visto la serie. Pero se puso al corriente aventándose las ocho temporadas en dos semanas para conocer bien los escenarios y las referencias en HOTD.

Milly Alcock como una joven Rhaenyra y Emily Carey como la versión joven de Alicent en ‘House of the Dragon’/Foto: HBO Max

El gran momento de su entrada al mercado del entretenimiento internacional de la mano de HBO, viene acompañado de una curiosa anécdota. A pesar de que ya tenía una trayectoria en pantalla, Milly Alcock no podía darse el lujo de vivir cómodamente como una figura de la televisión, así que de repente tenía uno que otro trabajo secundario.

“Nunca pensé que esto me pasaría a mí… Estaba lavando platos en un restaurante, viviendo en el ático de mi madre. Esto no le sucede a la gente como yo…”, le contó al medio Stellar (vía Just Jared). Alcock se encontraba en casa de una amiga cocinando la cena cuando recibió la noticia de que obtuvo el papel de Rhaenyra Targaryen en House of the Dragon.

Y así, emprendió su camino mudándose a Londres para comenzar la filmación junto a Paddy Considine (al que recordarán como el detestable Padre Hughes de Peaky Blinders), Matt Smith (Doctor Who, The Crown), Olivia Cooke (Ready Player One, Bates Motel), Rhys Ifans (Harry Potter, The Amazing Spider-Man) Fabien Frankle, Emma D’Arcy, Emily Carey y más.

Paddy Considine, Emma D’Arcy y Matt Smith como Viserys I, Rhaenyra (versión adulta) y Daemon Targaryen. Foto: HBO

El espectáculo, como dijimos, se presta para ser la gran introducción de Milly Alcock al foco de atención de Hollywood. Y ahora que se ha estrenado la precuela de Game Of Thrones, seguro nos regalará momentos memorables como la versión joven de la heredera Targaryen.