Una academia de karate ubicada al norte de la CDMX en uno de los locales de Plaza Lindavista, estafó a varios padres de familia con un supuesto viaje a Japón que iban a hacer por una competencia. Un día antes del viaje les dijeron que se había cancelado.

Lo que necesitas saber: La Academia Galina Karate, que ya llevaba años instalada en un local en Plaza Lindavista, les prometió a 50 niños y niñas ir de viaje a Japón para asistir a una supuesta competencia internacional.

Un profesor de karate y su mamá terminaron con el sueño de alrededor de 50 niños y niñas de representar a México en un torneo internacional que se iba a llevar a cabo en Japón. Así fue la denuncia de distintas familias.

Hablamos de la Academia Galina Karate, ubicada al norte de la CDMX en un local en Plaza Lindavista.

El profesor José Ricardo Galina y su mamá Teresa Horta les prometieron a los padres de familia un viaje al otro lado del mundo para una supuesta competencia internacional y un día antes de subirse al avión, ya con maletas y todo, los estafaron, de acuerdo con denuncias de los padres de familia.

Foto: Redes sociales

Estafan a padres de familia por un supuesto viaje a Japón

Va el contexto. La Academia Galina Karate, que ya llevaba años instalada en un local en Plaza Lindavista, les prometió a 50 niños y niñas ir de viaje a Japón para asistir a una supuesta competencia internacional.

Los senseis les cobraron a cada padre de familia alrededor de 80 a 90 mil pesos para asistir a la competencia. Hasta cierto punto, es un costo razonable para viajar hasta el otro lado del mundo.

Algunos alumnos y familiares pagaron y juntaron alrededor de 5 millones de pesos.

Hasta el momento parecía ser un viaje confiable, la academia ya llevaba su rato instalada, los senseis parecían ser de confianza, les entregan vouchers y todo después de cada pago. Ya con maletas listas y un día antes de subirse al salón, los sujetos les dicen que se canceló el viaje por una supuesta estafa.

Según la versión de ellos, fueron víctimas de una supuesta estafa en criptomonedas, el supuesto contacto, que se llama “Gideo”, dejó de contestar los mensajes. La versión de los senseis dada a los padres de familia dice que, en cuanto ellos recibían algún dinero del viaje, enseguida se lo depositaban a ese contacto, y sí, según en criptomonedas, para que todo fuera más rápido.

El detalle está aquí: Por obvias razones, los padres de familia les pidieron evidencias de dicha tranza, pero el sensei no mostró ni conversaciones, ni correos, ni mucho menos algún comprobante de pago, y se justificó con que era un trato de “palabra”.

Enseguida de eso, los padres de familia con pruebas de los pagos acudieron a la Fiscalía para poner una denuncia en contra de los responsables de este millonario fraude.

Hasta el momento, la academia permanece en su totalidad cerrada y no hay ningún detenido, los senseis cerraron sus redes sociales y no se sabe nada de su paradero. Aquí el reportaje hecho por Azteca que tuvo algunos testigos del caso: