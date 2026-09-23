Faltas sanitarias: Las razones detrás de la multa millonaria por el caso de ameba "comecerebros" en Yucatán

El lago artificial de la empresa Wake Club Fornelos S.A. de C.V., donde se dio el caso de ameba "comecerebros", enfrenta una multa millonaria por cuatro infracciones sanitarias: Falta de limpieza y mantenimiento, presencia de moho, poca filtración del agua y nula desinfección.

Lo que necesitas saber: Cuatro infracciones sanitarias provocaron que el lago artificial. dela empresa Wake Club Fornelos S.A. de C.V. recibiera una multa millonaria.

Luego de que Carlos, un instructor de natación de 34 años, muriera al ser víctima de la ameba “comecerebros” (aquí puedes leer el caso), las autoridades revelaron qué causó este desafortunado caso en un lago artificial de Mérida, Yucatán.

¡OJO! El primerito que se presenta en esta demarcación, como confirmaron las autoridades. Te contamos las razones y qué sigue en este caso.

Los incumplimientos sanitarios que provocaron el desarrollo de la ameba “comecerebros”

El secretario de Salud de Yucatán, Alberto Alcocer, reveló ayer durante la Mañanera local que la el lago artificial donde se detectó la ameba “comecerebros” tenía varios incumplimientos sanitarios:

Falta de programas y bitácoras de limpieza y mantenimiento

Presencia de moho y materia flotante en el lago

Deficiencias en la circulación y filtración del agua

Ausencia de desinfección con cloro

Foto: Shutterstock

Estas infracciones provocaron la suspensión de actividades en el lago artificial sin fecha de reapertura. La empresa Wake Club Fornelos S.A. de C.V. ahora deberá acreditar que cumplen con todos los puntos sanitarios, con la NOM-245 y presentar informes de laboratorio para su reapertura.

Y no sólo eso, la sanción administrativa que tendrá que cubrir la empresa será una multa de 18 mil UMAS. O sea, unos 2 millones 111 mil 580 pesitos.

¿Qué sigue en el caso de la ameba “comecerebros” en Yucatán?

El secretario de Salud informó que continuará el seguimiento epidemiológico de las personas expuestas a la ameba, ya que el fin de semana pasado resultaron positivas más personas.

Secretario de Salud de Yucatán/Foto: Captura de pantalla/ Facebook Huacho Díaz Mena

¿La buena noticia? El primer ciclo epidemiológico de los 15 días de incubación —el de mayor riesgo— ya pasó. Actualmente el riesgo es mínimo, pero continuarán con la vigilancia hasta el 4 de octubre.

Las autoridades también realizarán muestras de agua en otras instalaciones públicas y privadas de Mérida, Yucatán:

Cabo Norte

La Plancha

Centenario

Acuaparque

Animaya

Parque Ecológico del Poniente

Además, el martes 29 de septiembre, la Comisión Estatal de Agua Segura sesionará para compartir nuevas recomendaciones a los propietarios de cuerpos de agua artificiales, donde se necesita mejor control en la calidad del agua.

¿Sospechas que contrajiste la ameba?

Las autoridades exhortaron a las y los yucatecos a comunicarse con las autoridades si realizaron alguna actividad en el lago artificial, del 4 de agosto al 4 de septiembre de 2026, o si presentan algún síntoma de la ameba “comecerebros” (acá los puedes leer).

Foto ilustrativa: Franco Garcia/Pexels

El teléfono es 99-99-47-21-98 y el correo electrónico para notificar es notifica.epiyuc@ssy.gob.mx. También se pueden presentar en el Hospital Agustín O’Horán.