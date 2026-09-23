Actualmente, en México existen tres leyes antimemes en el Congreso que aún están siendo analizadas: la reforma de derechos de autor, la creación de la Comisión Especial para Investigar Cuentas y Memes y la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Lo que necesitas saber: Mientras la iniciativa de Sheinbaum busca eliminar contenido protegido por derechos de autor que sea modificado con IA, Morena quiere sancionar a las personas que utilicen de manera comercial los elementos gráficos del gobierno.

Estas últimas semanas, las leyes para regular los memes y las redes sociales han estado sonando mucho… sobre todo porque actualmente existen tres propuestas en el Congreso que aún están siendo analizadas. Pero, ¿de qué van?

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Reforma de derechos de autor de Sheinbaum

Vamos con la más famosa. La llamada “Ley Antimemes” es una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que busca modificar la Ley Federal del Derecho de Autor para que los proveedores de servicio eliminen contenido o material protegido por las leyes bajo el derecho de autor modificado con IA.

Aunque los proveedores de servicio que no resuelven la situación a tiempo al bajar el contenido, también deberán pagar esta multa de aproximadamente 4 millones 700 mil pesos mexicanos.

De momento, la iniciativa está pendiente en comisiones por lo que su votación será en los próximos días (si es que no se retrasa más).

Foto: Fox-Disney +

“Comisión Especial” para investigar cuentas y memes

Tan solo días antes —el 14 de septiembre para ser exactos—, los diputados de Morena Sergio Gutiérrez Luna y Arturo Ávila propusieron crear una “comisión especial” en la Cámara de Diputados para investigar contenidos digitales y cuentas automatizadas (bots).

Según los funcionarios, la idea es “dar seguimiento a posibles operaciones digitales coordinadas, campañas de desinformación y recursos de origen extranjero que pretendan incidir en las elecciones”.

En otras palabras, quieren frenar “campañas de guerra sucia” de cara a las elecciones del próximo año. ¿Cómo? La comisión podrá citar a comparecer a los involucrados e incluso turnar los casos a la Fiscalía General de la República (FGR) o el INE.

La propuesta está en revisión interna en el Congreso. Aunque de las críticas no se ha salvado debido al posible riesgo de persecución política que podría implicar.

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Reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

La más reciente controversia sobre la posible censura de parte de las autoridades a los memes y la cultura digital se debe a la reforma de Morena a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

La idea es sancionar con penas de 3 a 7 años de prisión y multas que superan el millón de pesos a los que usen, copien, reproduzcan o imiten de manera comercial la identidad gráfica de las autoridades mexicanas. Tanto en los tres poderes de la Unión como en los tres niveles de gobierno.

Uno podría creer que esta reforma está alejada de los memes. Pero la realidad es que muchas parodias políticas, viñetas y críticas en redes sociales utilizan estos elementos gráficos del gobierno.

Pero bueno. Mientras Morena justifica esta iniciativa como una forma de combatir el fraude y la piratería, la propuesta fue aprobada en comisiones del Senado y se encuentra en espera de su votación en el pleno.