Rebeca Bernal anotó sus primeros goles como futbolista del Manchester United en la Players Cup, con lo que es la primera mexicana que anota en el futbol de Inglaterra

Lo que necesitas saber: Rebeca Bernal es la primera jugadora mexicana que anota en Inglaterra

Lo de Rebeca Bernal es romper barreras. La mexicana anotó su primer gol con el Manchester United, de hecho se rifó doblete, y eso la convierte en la primera mexicana que marca con un equipo inglés en toda la historia.

Imagen: @ManUtdWomen (X)

El primer gol de Rebeca Bernal con el Manchester United

La Capi aprovechó muy bien su primera titularidad con el equipo (solo había entrado de cambio hasta ahora) en la Players Cup, donde las Red Devils recibieron al Sheffield. Un partido sencillo, hay que decirlo, pues se fueron al descanso ganando sin problema 5-0.

Y sí, uno de esos 5 goles de la primera mitad fue cortesía de Rebeca Bernal con un cabezazo contundente en tiro de esquina. Corría apenas el minuto 19 cuando la Capi se desmarcó muy bien en el corazón del área y remató sin rival alguna encima.

Checa a continuación el video de su primer gol en el futbol inglés.

Rebeca Bernal no se conformó con eso y marcó doblete

El partido continuó fácil para el United, tanto que al minuto 55 cayó el 7-0 con otro gol de Rebeca Bernal. Casi casi un copia del anterior, con un centro donde la mexicana se desmarcó como crack y remató solita ahora desde el área chica.

Otra vez Rebeca conectó de forma contundente la esférica y la portera rival no tuvo oportunidad de reaccionar.

La emoción de la primera vez siempre es especial, y anotar tus primeros goles en el futbol de Inglaterra debe ser de lo más especial para Rebeca Bernal. Más que merecido este logro para una jugadora que cada partido sale a matarse en la cancha.