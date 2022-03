Dónde, cuándo y cómo: Todo lo que debes saber sobre la ceremonia de los premios Oscar 2022

Otro año, otra edición de la entrega de premios favorita para los amantes del séptimo arte . Sí, hablamos de los premios de la Academia 2021 (que comúnmente conocemos como premios Oscar), que este 2022 tendrán una ceremonia un tanto diferente a las que recordamos antes y después de la pandemia. ¡¿Cómo?!

Sí, este 2022 y después de una pausa y adaptación obligada parece que los nominados en las 23 categorías establecidas por la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas, volverán a desfilar por la ya tradicional alfombra roja de los premios más importantes en la industria del cine.

Pero no sólo eso, ya que además la ceremonia de premiación tendrá algunos cambios en su regreso a la normalidad. Si ustedes no se han enterado de cuáles será, no se apuren que acá les decimos todo lo que deben saber sobre cómo, cuando y cómo ver este evento.

Fecha

Este año los premios Oscar se realizarán el próximo domingo 27 de marzo en Los Ángeles, California.

Lugar

A diferencia del año pasado donde la Academia de Hollywood realizó una gala presencial con transmisiones en directo desde varios sitios (como el Union Station, de Los Ángeles), en su regreso a la normalidad la premiación se llevará a cabo en el icónico Dolby Theatre, hogar de los premios Oscar desde el 2002.

¿Quién presentará?

Como ya es su costumbre, este 2022 la ceremonia de premiación contará con varias celebridades que se encargarán de anunciar y entregar las estatuillas a los ganadores y ganadoras.

Nombres como Lady Gaga, Zoë Kravitz, Rosie Pérez, Youn Yuh-jung, Jennifer Garner, Kevin Costner, Chris Rock, Bill Murray, Kelly Slater, Halle Bailey, Jamie Lee Curtis, Shawn Mendes, Tyler Perry, Samuel L. Jackson, Shaun White, Stephanie Beatriz, Elliot Page, Lupita Nyong’o y Tracee Ellis Ross figuran en la lista que podría ser aún más extensa.

¿Dónde y a qué hora puedo ver los premios Oscar 2022?

La edición número 94 de los Oscar arrancará puntualmente a las 7 de la noche, aunque la alfombra roja comenzará dos horas y media antes (4:30 de la tarde). En el caso de México, ambos sucesos podrán verse a través del canal TNT –para quienes tienen tv de paga– o en TV Azteca, donde la alfombra roja comenzará media hora más tarde (5:00 p.m.)

¿Que novedades habrá en este año durante la ceremonia?

La premiación de los Oscars 2022 probablemente sea más corta de lo que estamos acostumbrados, esto ya que la Academia anunció hace unas semanas que de las 23 categorías a premiar, ocho serán anunciadas antes de que comience la ceremonia.

Se trata de las categorías a mejor documental, mejor edición, mejor maquillaje y peluquería, mejor diseño de producción, mejor sonido, mejor corto, mejor corto animado y mejor banda sonora, cuyos ganadores (hasta eso) podrán dar su discurso de agradecimiento al igual que todos los demás galardonados.

Por otro lado, otro aspecto que esperamos con ansias es el conocer la película ganadora que fue escogida por el público, ya que como bien recordarán en internet los usuarios pudieron votar por cintas como ‘Spider-Man: No Way Home’, ‘Cenicienta’, ‘‘Tick, Tick…Boom!’, ‘Maligno’, ‘Sing 2’ y otras más para que se lleven un reconocimiento especial.