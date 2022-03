And the Oscar goes to: Estas son nuestras predicciones para los premios Oscar 2022

Este domingo 27 de marzo se llevará a cabo la ceremonia de los premios Oscar en su edición 94, la cual se realizará en vivo después de un año que si bien no estuvo lleno de incertidumbre, si marcó algunas confusiones entre estrenos, calendarios fechas y demás. Así que con lo cercano de la fiesta más importante de cine, por acá ya nos armamos las quinielas, las apuestas y las predicciones de todos los posibles ganadores. AQUÍ todos los nominados.

Pero antes de que se lancen a leer cuáles creemos que se alzarán con una estatuilla, han de saber que la edición se puso bastante confusa con algunos nominados, las categorías que participan y hasta las cintas y personajes que quedaron fuera. Por lo que no nos podemos ir a la segura con ninguna. Pero crucemos los dedos de que, al menos la mayoría, sea justa. ¿Ustedes a cuáles les apuestan?

Mejor Película

Belfast (Focus)

CODA (AppleTV+)

Dune (Warner Bros./HBO Max)

Don’t Look Up (Netflix)

King Richard (Warner Bros.)

Drive My Car (Bitters End)

Licorice Pizza (MGM/UA)

Nigthmare Alley (Disney)

The Power of the Dog (Netflix)

West Side Story (Disney)

The Power of the Dog

Desde que la cinta se estrenó en el Festival de Venecia, se dio a conocer como la favorita para la temporada de premios. Luego, tas su llegada a Netflix en diciembre de 2021, la cinta se convirtió en tendencia. Y no está de más. The Power of the Dog parece una película simple, pero está construida sobre un montón de capaz que obliga a los espectadores a sacar conclusiones conforme se van revelando, sólo para descubrir que nada de lo que habíamos pensando, era cierto o real.

The Power of the Dog es la más nominada de este 2022 con 12 menciones en las categorías más destacadas. Por lo que hablamos de una cinta superior en cada una de sus partes, sobre todo en el elenco, el desarrollo de los personajes y la forma en la que los escribió y dirigió Jane Campion. Hay otras opciones fuertes, incluso entre nuestras favoritas como Dune, pero que en los últimos meses han perdido fuerza frente a lo ya conocido de la Academia.

Podría ganar: Belfast

Nuestra favorita: The Power of the Dog

Mejor Director

Jane Campion (The Power of the Dog)

Steven Spielberg (West Side Story)

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Kenneth Branagh (Belfast)

Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car)

Jane Campion por The Power of the Dog

Hablar de lo mejor que ha hecho Jane Campion es bastante complicado. Es una cineasta que ha elegido pocos proyectos a lo largo de las décadas, para cada uno hacerlo de manera precisa, perfecta, íntima con el deseo como pieza clave de sus historias. Este 2021 regresó, después de 12 años de no subirse a la silla de director, con The Power of the Dog. Para muchos, es su mejor trabajo y para otros, se suma a una ranking imposible de terminar.

Como pueden ver, en cualquiera de los dos casos, se habla de una maestría por parte de Campion que se revela en The Power of the Dog con sutiles detalles visuales y narrativos que construyen una atmósfera desoladora, tensa y reprimida. Y es el conjunto de todo, lo que hace que Jane Campion destaque entre los cinco nominados con una estatuilla más que merecida.

Además, Campion es la primera mujer en recibir la nominación como Mejor Director dos veces. No es lo que debe ser o lo que es justo, ni siquiera una idea de meritocracia. Pero considerando las circunstancias y los pasos lentos en los que va la Academia, una mujer con dos nominaciones en más de 90 años de historia, representa algo sobresaliente. Y esta cinta es la que le dará el Oscar. Ya para cerrar, Campion se llevó el León de Plata como Directora en 2021.

Podría ganar: Kenneth Branagh por Belfast

Nuestra favorita: Jane Campion por The Power of the Dog

Mejor Actriz

Olivia Colman (The Lost Daughter)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Penélope Cruz (Madres paralelas)

Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye

Curiosamente, ninguna de las actrices nominadas está en películas que hayan recibido la mención en Mejor Película. Pero desde ahora se sabe que Jessica Chastain, quien recibió nominación por tercera vez, es la favorita para llevarse la estatuilla. Compite con otras tres actrices que se han llevado ya el Oscar a casa, y una más, Stewart, que es la favorita entre el público.

Ambas llegaron con una biografía, pero la ventaja de Chastain es que vino con una transformación radical física que siempre suma puntos entre la competencia (algo muy similar a lo que pasó con Gary Oldman y The Darkest Hour). Así que las apuestas van a favor con Jessica Chastain pisándole los talones Olivia Colman.

Podría ganar: Olivia Colman por The Lost Daughter

Nuestra favorita: Kristen Stewart por Spencer

Mejor Actor

Will Smith (King Richard)

Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

Andrew Garfield (Tick, Tick, Boom)

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Will Smith por King Richard

El circuito de ceremonias y premios le han dado todo a Will Smith, por lo que se convierte en el favorito para los premios Oscar de este 2022. Cuando todos pensamos que el ganador sería Cumberbatch, Smith llegó de sorpresa con una película que tiene todos los elementos que la Academia ama premiar y reconocer. Además, es una biografía.

Podría ganar: Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog

Nuestro favorito: Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog

Mejor Actriz de Reparto

Ariana DeBose (West Side Story)

Jessie Buckley (The Lost Daughter)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (The Power of the Dog)

Aunjanue Ellis (King Richard)

Ariana DeBose por West Side Story

El triunfo de Ariana DeBose se puede dar por dos cosas. La primera es porque a la Academia le encantan aquellas repeticiones y primeras veces que no se salgan de su línea. En caso de que DeBose se lo llevé, le daría al personaje de Anita de West Side Story, dos ganadoras (Rita Moreno en los 60). Y la segunda, porque se convertiría en la primera afro-latina en llevarse el Oscar.

Podría ganar: Kirsten Dunst por The Power of the Dog

Nuestra favorita: Kirsten Dunst por The Power of the Dog

Mejor Actor de Reparto

Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)

Troy Kotsur (CODA)

Jesse Plemons (The Power of the Dog)

Ciaran Hinds (Belfast)

J.K. Simmons (Being the Ricardos)

Troy Kotsur por CODA

Algo extraño ha sucedido con esta categoría, porque muchos de los aspirantes a nominados quedaron fuera. Tal es el caso de Bradley Cooper por Licorice Pizza o Rob Morgan por Don’t Look Up. Luego, entre los nominados con las opciones más fuertes, se fueron desvaneciendo como en el caso de Kodi Smit-McPhee por The Power of the Dog hasta llegar al favorito de la edición: Troy Kotsur por CODA, un actor sordo que pasó de dormir en su coche a estar nominado al Oscar.

Podría ganar: Ciarán Hinds por Belfast

Nuestro favorito: Kodi Smit-McPhee por The Power of the Dog

Mejor Guion original

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Kenneth Branagh (Belfast)

Zach Baylin (King Richard)

Adam McKay y David Sirota (Don’t Look Up)

Joachim Trier y Eskil Vogt (The Worst Person in the World)

Kenneth Branagh por Belfast

El Oscar en esta categoría se divide entre dos: Belfast y Licorice Pizza, dos películas que han estado en el ojo del huracán por distintas razones. Pero si hay una que menos controversia ha causado, y más ha sido del gusto de las audiencias, es el trabajo de Kenneth Branagh contando su infancia en la década de los 60 en Irlanda del Norte. Sin embargo, y por mucho que se resista la Academia, lo que hizo Paul Thomas Anderson también es espectacular con una de la historia más original entre las nominadas en la categoría.

Podría ganar: Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza

Nuestro favorito: Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza

Mejor Guion adaptado

Jane Campion (The Power of the Dog)

Sian Heder (CODA)

Ryusuke Hamaguchi y Takamasa Oe (Drive My Car)

Maggie Gyllenhaal (The Lost Daughter)

Denis Villeneuve, Erith Roth y Jon Spaihts (Dune)

Jane Campion por The Power of the Dog

Jane Campion podría ser la primera mujer en llevarse Oscar en las dos categorías de guion. El primero de 1993 por The Piano en Mejor Guion original y el segundo sería este 2022 en Guion adaptado por The Power of the Dog. Y aunque el trabajo que hizo Campion es destacado, y parece que se alzará de entre todas estas adaptaciones, creemos que es Denis Villeneuve y compañía los que se deberían alzar con el premio frente a la enorme adaptación de la “novela imposible” y su Dune.

Podría ganar: Siân Heder por CODA

Nuestro favorito:Denis Villeneuve, Erith Roth y Jon Spaihts por Dune

Mejor Película Internacional

Drive My Car (Japón)

Flee (Dinamarca)

The Hand of God (Italia)

The Worst Person in the World (Noruega)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bután)

Drive My Car

Drive My Car se suma a la corta lista de películas internacionales que reciben una nominación en la máxima categoría de los premios de la Academia. En representación de Japón, y con su director también nominado en la terna de Dirección, esta se convierte en la favorita entre las cinco cintas que representan la filmografía y que cubren a Bután, Noruega, Italia y Dinamarca.

Podría ganar: The Worst Person in the World

Nuestra favorita: The Hand of God

Mejor Película Animada

The Mitchells vs. The Machines (Netflix/Sony)

Encanto (Disney)

Flee

Luca (Disney/Pixar)

Raya and the Last Dragon (Disney)

Encanto

La categoría de Mejor Película Animada no es complicada, sino repetitiva. Hay películas animadas destacadas que si no traen el sello de Pixar y Disney, no tienen oportunidad de alzarse con el Oscar. O al menos las probabilidades son muy pocas, muy pocas. Por lo que este 2022, con tres cintas de Disney nominadas, la categoría está cantada hacia Encanto. No es que no sea una gran cinta, ni la sustente el éxito, pero lo malo es que no se la da la oportunidad de proyectar cintas como The Mitchells vs. The Machines con Chris Miller y Phil Lord.

Podría ganar: The Mitchells vs. The Machines

Nuestra favorita: Luca

Mejor Documental

Summer of Soul

Flee

Writing with Fire

Ascension

Attica

Flee

Flee logró algo histórico este 2022 con tres nominaciones en las categorías de Mejor Documental, Película Animada e Internacional. En las dos últimas está complicado frente a otras favoritas, pero en donde podría llevarse el galardón es en Mejor Documental al retratar el viaje de un niño migrante que se mueve de Afganistán hacia Dinamarca.

Podría ganar: Summer of Soul

Nuestra favorita: Flee

Mejor Fotografía

Dune (Greg Fraiser)

The Power of the Dog (Ari Wegner)

West Side Story (Janusz Kaminski)

Nightmare Alley (Dan Laustsen)

The Tragedy of Macbeth (Bruno Delbonnel)

Greg Fraiser por Dune

La categoría de Mejor Fotografía siempre es injusta y nos deja insatisfechos frente a la imposibilidad de no reconocer a todos o la mayoría. Casi siempre, los cinco títulos nominados son sumamente destacados, y este 2022 no es la excepción. Pero de entre todos, el favorito es Greg Fraiser por su colaboración con Denis Villeneuve en Dune. Si hay alguien que va detrás, es Ari Wegner, una de las pocas mujeres nominadas en esta categoría (en la historia) que se podría convertir este año en la primera en recibir el Oscar aquí.

Podría ganar: Ari Wegner por The Power of the Dog

Nuestra favorita: Greg Fraiser por Dune

Mejor Score

The Power of the Dog (Jonny Greenwood)

Dune (Hans Zimmer)

Encanto (Germaine Franco)

Madres paralelas (Alberto Iglesias)

Don’t Look Up (Nicholas Britell)

Hans Zimmer por Dune

La categoría de Mejor Score fue una de las que la Academia decidió cortar para no pasarlas en la transmisión en vivo. Ninguna merece esto, pero la música (y la Edición), es una de las más importantes que construyen un filme en su todo. Sin embargo, ante la imposibilidad de regresar las categorías a la transmisión, hemos de mencionar que este año fue uno de los mejores para la banda sonora con la presencia de grandes figuras como Alberto Iglesias, Jonny Greenwood y Hans Zimmer, este último el favorito por su trabajo en Dune.

Podría ganar: Jonny Greenwood por The Power of the Dog

Nuestro favorito: Hans Zimmer por Dune

Mejor Edición

Dune

King Richard

The Power of the Dog

Tick Tick Boom

Don’t Look Up

Joe Walker por Dune

Joe Walker es uno de los veteranos de los premios Oscar con cuatro nominaciones en su historial. Por lo que su experiencia y relación ya larga con Denis Villeneuve, lo llevó a estar aquí y ser el favorito para la edición de 2022 en la categoría de Edición. Dune es una épica espacial que toma forma gracias a la presencia de Walker, por lo que los méritos no son pocos y se destaca de las cintas que están nominadas.

Podría ganar: Don’t Look Up

Nuestra favorita: Joe Walker por Dune

Mejor Sonido

Dune

Belfast

The Power of the Dog

West Side Story

No Time to Die

Dune

Dune es toda una experiencia fílmica, y es el sonido el que crea una atmósfera impresionante en cada uno de los escenarios en los que se desenvuelve la historia. Por lo que nos sorprendería si Dune no se lleva esta categoría. Ahora bien. Si la Academia nos quiere dar un susto, encontramos a No Time to Die en segundo lugar, pero las posibilidades son muy bajas en comparación con lo que se hizo en la cinta de Villeneuve.

Podría ganar: No Time to Die

Nuestra favorita: Dune

Mejor Canción original

No Time to Die (No Time to Die)

Belfast (Down to Joy)

King Richard (Be Alive)

Encanto (Dos Oruguitas)

Four Good Days (Somehow You Do)

“No Time to Die” de Billie Eilish y Finneas

Entendemos la tradición que hay entre los premios Oscar, la categoría de Mejor Canción Original y las películas de James Bond. Bien merecido lo que hizo Adele y Sam Smith, no hay duda. Pero la más floja de todas está en la nominada de este año, “No Time to Die” de Billie Eilish con Finneas. Sin embargo, es la favorita de la ceremonia llevando detrás “Dos Oruguitas” de Encanto.

Podría ganar: “Dos Oruguitas” de Sebastián Yatra

Nuestra favorita: “Be Alive” de King Richard

Mejor Diseño de Producción

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

Dune

Una más para Dune entre las categorías que construyeron una de las películas más impresionantes no sólo de la última temporada de premios, sino de los últimos años. Por lo que es la favorita en el Diseño de Producción seguida de Nightmare Alley The Tragedy of Macbeth.

Podría ganar: Nightmare Alley

Nuestra favorita: Nightmare Alley

Mejor Vestuario

Cruella

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

Cyrano

Jenny Beavan por Cruella

Esta es de las más difíciles para este año. Por un lado tenemos a la ganadora Jenny Baevan con lo que hizo en Cruella, una cinta centrada precisamente en la moda y que guarda un estilo punk de los 70 que es impresionante. Y del otro lado tenemos a la ganadora Jaqueline West por Dune, quien trabajó en el vestuario de una épica del espacio que no se apega a la idea que hemos visto en otras cintas de ciencia ficción similares.

Podría ganar: Jacqueline West por Dune

Nuestra favorita: Jenny Beavan por Cruella

Mejor Maquillaje y Peluquería

The Eyes of Tammy Faye

Dune

Cruella

House of Gucci

Coming 2 America

The Eyes of Tammy Faye

Cuando hay una transformación sorpendente en una película hacia uno de los personajes principales, casi siempre se lleva el Oscar en Maquillaje y Peluquería. Y este es el caso de The Eyes of Tammy Faye con una irreconocible Jessica Chastian.

Podría ganar: Dune

Nuestra favorita: Cruella

Mejores Efectos Especiales

Dune

Free Guy

No Time to Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

Dune

Decidir cuál es el mejor trabajo en efectos especiales es bastante complicado para alguien que no es experto en el tema. Pero con el tiempo se puede ir detectando, entre las proporciones, cuál es el que puede ser más destacado. Para este 2022, sin duda es Dune con estos enormes escenarios, de proporciones impresionantes que construyen mundos nuevos en lejanas galaxias.

Podría ganar: Free Guy

Nuestra favorita: Dune