Lo que necesitas saber: Tal vez sin darte cuenta, en la serie de Game of Thrones vimos varias referencias a Dunk y Egg, como una leyenda de Westeros. Ahora vamos a ver su historia completa en 'A Knight of the Seven Kingdoms'

Tal vez sólo estabas siguiendo los capítulos, o en esas épocas no estábamos tan clavados con el mundo de George R.R. Martin; o de plano, a primera vista creíamos que eran referencias que pasaron de largo. Lo que sí es que nos llevamos varias sorpresas al recordar que la serie de Game of Thrones ya nos había contado sobre las historias de Dunk y Egg, los protagonistas de A Knight of the Seven Kingdoms.

Ahora conoceremos la historia completa —en televisión, al menos— con el estreno de esta nueva serie. Pero resulta que si viste la primera entrega de este universo, ya tenías algunos adelantos.

4 veces que Game of Thrones te contó de Dunk y Egg

A la hora de repasar Game of Thrones nos dimos cuenta que hubo al menos cuatro momentos que hacen referencia a las historias de Dunk y Egg. A ver si ustedes también los recuerdan.

Dunk y Egg en ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ // Foto: Warner Bros Discovery

Old Nan le contaba historias a Bran Stark

Cuando Bran Stark está recuperándose de su “tropezón”, patrocinado por Jamie Lannister durante la primera temporada, despierta en su cama con Old Nan cuidándolo.

Old Nan, famosa por ser una especie de cuentacuentos en Winterfell, se ofrece a contarle a Bran algunas de las leyendas que más le gustan.“Podría contarte las historias de Duncan the Tall, siempre fueron tus favoritas”, dice la cuidadora.

La cosa es que nunca las escuchamos porque Bran, tan risueño, dice que no le gustan. “Mis favoritas eran las de terror”, contesta el príncipe Stark.

Game of Thrones s1e3, “Lord Snow” // Foto: HBO

Joffrey se entera de Dunk en un libro

Dentro de la Fortaleza Roja en King’s Landing, se encuentra un libro que narra las hazañas de los miembros de la Guardia Real en sus 300 años de historia.

El libro se conoce como Book of Brothers y contiene entradas de los Capas Blancas más honorables, valientes o famosos en sus tiempos. Uno de ellos, es nada más y nada menos que el legendario Duncan the Tall.

Joffrey lo encuentra mientras intenta desacreditar a Jamie Lannister —por no tener casi nada escrito en su nombre—, pero se sorprende con la increíble leyenda de Dunk. “Cuatro páginas para Duncan, seguro era un gran hombre”, dice sarcásticamente.

Game of Thrones s4e1, “Two Swords” // Foto: HBO

Las últimas palabras del Maester Aemon

Esta es probablemente la referencia a Dunk y Egg que más spoilers tiene. Las últimas palabras del Maester Aemon —cuando muere en la quinta temporada de Game of Thrones— son una referencia directa a su infancia.

“Egg”, dice Aemon en su cama. “Soñé que era viejo”.

Si esto les suena extraño, todo tiene su explicación: Aemon, que para estas alturas ya sabemos que es Aemon Targaryen, es uno de los hermanos mayores de Egg. Entonces, probablemente se despidió con algún recuerdo de su infancia, acompañado del más pequeño —y peloncito— de su familia en King’s Landing.

Game of Thrones s5e7, “The Gift” // Foto: HBO

Brienne se encuentra con la leyenda de Dunk

La mera verdad es que la conexión de Brienne con Dunk es mucho más directa en los libros, incluyendo algunos detalles de su escudo. Sin embargo, en la serie de Game of Thrones, esto es apenas un instante.

En el último capítulo, cuando Brienne va a completar el Book of Brothers escribiendo la vida de Jamie Lannister, pasa por la historia de Duncan the Tall.

Si le pones pausa, podrás ver el inicio: “Nacido en Flea Bottom…”

Game of Thrones s8e6, “The Iron Throne” // Foto: HBO

La historia de Dunk y Egg en ‘A Knight of the Seven Kingdoms’

En la serie de Game of Thrones también hay otras referencias más clavadas o no tan directas —como las menciones al castillo de Summerhall—, pero el chiste es que ahora sí vamos a poder ver la historia de Dunk y Egg en las pantallas.

La serie se llama A Knight of the Seven Kingdoms.

Y bueno, obviamente es apenas la primera temporada, pero les podemos decir que estas historias están tomadas de una serie de tres pequeñas novelas que escribió George R. R. Martin para contar la vida de Dunk y Egg en su camino a convertirse en quienes, 90 años después, son una leyenda en Westeros.