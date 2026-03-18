A24

Todos hemos visto el baile viral de Jean-Claude Van Damme para Kickboxer. También hemos escuchado el “Jean-Claude Van Damme en… Ganar o morir” para los videos en los que ocurre una tragedia mayúscula. Ahora escucharemos del actor belga pero gracias a un remake de una de sus películas más icónicas (sino es que la más icónica): Bloodsport.

Así es. A24, la misma productora detrás de películas como Hereditary, Lady Byrd, Marty Supreme, Past Lives, Ex-Machina o la próxima The Drama, será responsable de este remake de Bloodsport.

Ahora bien. Eso no es lo único que nos sorprende, sino que esta producción correrá a cargo de Michaela Coel, la genia detrás de Chewing Gum y I May Destroy You, y que próximamente veremos en Mother Mary junto a Anne Hathaway. Pero acá les contamos cómo va a estar la cosa.

Jean-Claude Van Damme en ‘Bloodsport’ de 1988 / Foto: MGM

El remake de Bloodsport para A24

De acuerdo con Variety, Michaela Coel se encargará de escribir y dirigir el remake de Bloodsport para A24. No se saben los detalles de esta producción, pero se espera que respete la premisa de la producción original al ser una de los títulos de artes marciales más populares dentro y fuera de la filmografía de Jean-Claude Van Damme.

“Durante mucho tiempo he sentido una profunda admiración por los luchadores, impresionada por la disciplina, intensidad y aislamiento que el deporte les exige. Estoy emocionada de explorar ese mundo, sobre todo junto a A24 como colaboradores. HAGÁMOSLO“, dijo Coel respecto al anuncio del remake de Bloodsport.

Esta cinta sería la tercera colaboración de Michaela Coel con A24 tras el anuncio de la serie First Day on Earth que aún se encuentra en producción, y el estreno programado para este 2026 de Mother Mary. Ya les contábamos que en esta película comparte créditos con Anne Hathaway bajo la dirección de David Lowery.

Anne Hathaway y Michael Coel en ‘Mother Mary’ / Foto: A24

Bloodsport

Bloodsport de 1988 no fue la primera película de artes marciales, pero nos atrevemos a decir que fue la primera que lo convirtió en un tema dentro de la cultura pop gracias, en gran medida, al mismo Jean-Claude Van Damme, quien venía de aparecer en una que otra producción de combate, pero como extra.

La historia, dirigida por Newt Arnold, sigue a un capitán del ejército de Estados Unidos que termina en un torneo de artes marciales en Hong Kong donde el premio es la vida, y el castigo la muerte. Bien intensa.