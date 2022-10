A menos de dos semanas de que se diera a conocer la triste noticia sobre el fallecimiento Robbie Coltrane, mejor conocido por su papel de ‘Rubeus Hagrid’ en la saga mágica de ‘Harry Potter’, el portal TMZ dio a conocer las causas de muerte del actor, quien dejó este mundo a los 72 años de edad.

De acuerdo con dicha fuente, la cual al parecer tuvo acceso al acta de defunción del actor, a nuestro querido Hagrid le enlistaron seis problemas de salud por los que falleció el pasado 14 de octubre. Algunos de ellos que padecía desde hace tiempo.

Foto: Getty Images

El pasado 14 de octubre falleció Robbie Coltrane

Como recordarán, en su momento sólo se supo que el actor que le dio vida a ‘Hagrid’ falleció en un hospital cerca de su casa en Escocia, donde permaneció durante varios días. Sin embargo, ahora se sabe que Robbie falleció después de una falla orgánica múltiple.

El documento citado por TMZ detalla que el actor de 72 años también había luchado contra la sepsis, una infección en las vías respiratorias inferiores y un bloqueo en el corazón, a la cual se le sumaron sus padecimientos de diabetes tipo 2 y obesidad.

Foto: Warner Bros. Pictures

‘Hagrid’ lidió con varias enfermedades que le provocaron la muerte a sus 72 años

El acta de defunción del actor, quien empezó a ser reconocido por dar vida a Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas de James Bond: GoldenEye y The World Is Not Enough, fue registrada por su exesposa, Rhona Gemmell, con quien tuvo dos hijos.

Cabe mencionar que Coltrane también padecía de osteoartritis, enfermedad que lo mantuvo en una silla de ruedas durante sus últimos años de vida, pues el actor aseguraba que el dolor al moverse era tan intenso que necesitaba de ayuda durante varias horas al día.

Foto: Getty Images