¿Por? Robert Downey Jr. habría pagado la rehabilitación de Armie Hammer

Bien dicen por ahí que la vida cambia en un segundo, y eso seguro lo tiene muy claro Armie Hammer. En enero de 2021 nadie podía creer lo que se decía sobre él, pues fue acusado de agresión y violencia sexual (incluido canibalismo). En cuestión de meses, la carrera de este actor se terminó, pues lo despidieron de todos los proyectos en los que estaba involucrado. Sin embargo, parece que en Hollywood todavía le quedaba un amigo fiel: ni más ni menos que Robert Downey Jr.

Sabemos que el actor que interpretó a Iron Man tuvo un pasado complicado, pues lo arrestaron varias veces por posesión y consumo de drogas. Por si esto no fuera suficiente y por su adicción, Downey Jr. estuvo por un buen rato en la cárcel (entró y salió en algunas ocasiones) y afortunadamente pudo no solo retomar su carrera, también su vida. Y quizá por eso es que al parecer, decidió apoyar a Hammer no solo dándole consejos como compañero de trabajo, también pagándole ayuda profesional.

Foto: Getty Images

Aunque no lo crean, parece que Armie Hammer fue a rehabilitación gracias a… ¿Robert Downey Jr.?

De acuerdo con un reporte de Vanity Fair, el propio Robert Downey Jr. se encargó de cubrir todos los gastos para que Armie Hammer entrara a rehabilitación. Según la misma fuente y gracias a que la estrella del MCU lo financió, el actor de Call Me By Your Name ingresó en el centro Guest House en Florida, una propiedad enorme en Silver Springs completamente aislada de los reporteros y paparazzis, que atiende a clientes de alto perfil como celebridades y políticos.

Este medio también señala que Hammer terminó su estancia en este centro de rehabilitación en diciembre de 2021 y se mudó a las Islas Caimán, donde tomó un empleo como vendedor de multipropiedades en un complejo hotelero que una vez más le trajo la atención de la prensa (ACÁ les contamos por qué y un poco más sobre su nueva chamba). Sin embargo, la ayuda de Downey Jr. no se quedó ahí, pues hay quienes mencionan que hasta le prestó una de sus casas a Armie para que pueda vivir tranquilamente.

Foto: Getty Images

Al parecer, Armie Hammer estaba cansado del acoso de la prensa en las Islas Caimán que él y su ex esposa, Elizabeth Chambers, volaron a Los Ángeles con sus hijos para escapar de la atención. Durante su estancia en Hollywood, el actor ha estado viviendo en una propiedad de Robert Downey Jr., pero una persona no identificada señala que además el mismísimo Tony Stark lo ha estado apoyando económicamente, pues en palabras de una fuente cercana: “está totalmente arruinado, y está tratando de llenar los días y ganar dinero para mantener a su familia”.

Cabe aclarar que Armie es el bisnieto del magnate del petróleo Armand Hammer, aunque desde hace mucho tiempo afirma ser independiente de las riquezas de su familia. Sobre su nuevo trabajo, el abogado del actor dijo lo siguiente:

“Todo el mundo lo mira pensando que ha tenido una especie de vida privilegiada, y eso debe significar que no hubo problemas en su juventud y que todo fue de maravilla. Pero las cosas no son necesariamente así. El hecho de que uno venga de una educación en la que los recursos financieros son abundantes no significa que la vida no esté exenta de problemas”.

Foto: Getty Images