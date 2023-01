Protagonistas de 'Romeo y Julieta' de 1968 demandan a Paramount por abuso infantil

Con cuatro nominaciones a los premios Oscar. Romeo y Julieta de 1968 es una de las adaptaciones cinematográficas más recordadas de esa clásica historia de William Shakespeare en la industria del entretenimiento. Los protagonistas, Leonard Whiting y Olivia Hussey, apenas eran unos adolescentes cuando filmaron la película.

Y a pesar del reconocimiento que se llevó la cinta, también hubo controversia por las escenas de desnudos que en las que se presentaban ambos jóvenes. Ahora, dichos actores interpusieron una demanda contra el estudio de producción Paramount (distribuidores del largometraje) bajo el señalamiento de abuso infantil.

Leonard Whiting y Olivia Hussey en 2018. Foto: Getty

Los protagonistas de ‘Romeo y Julieta’ demandan a Paramount por abuso infantil

La demanda de Leonard Whiting y Olivia Hussey se levantó el pasado viernes 30 de diciembre en el Tribunal Superior de Santa Mónica. Los actores británicos mencionan en sus acusaciones que Paramount los explotó sexualmente distribuyendo imágenes de ellos desnudos, siendo adolescentes.

Algunas de las escenas en un dormitorio que aparecen en la cinta, muestran los glúteos de Whiting y los senos de Hussey. De acuerdo con Variety, la demanda menciona que el director Franco Zeffirelli –fallecido en el 2019– les había dicho en primera instancia que no sería necesario desnudos en la grabación.

Franco Zeffirelli con Olivia Hussey y Leonard Whiting. Foto: Getty.

Sin embargo, dice la denuncia, en los últimos días de filmación el cineasta les habría pedido reiteradamente que sí se desnudaran y usaran maquillaje corporal para esas escenas. Zeffirelli les habría dicho que si no hacían eso, la película fracasaría.

El director les habría señalado dónde colocaría la cámara y aseguró que no se filmaría partes íntimas o sugerentes. Pero Leonard Whiting y Olivia Hussey dicen que el cineasta estaba siendo deshonesto y que finalmente, sí los filmó desnudos sin su consentimiento.

“Lo que les dijeron y lo que sucedió fueron dos cosas diferentes… Confiaron en Franco. A los 16 años, como actores, tomaron su iniciativa de que no violaría esa confianza que tenían. Franco era su amigo y, francamente, a los 16, ¿qué hacen? No hay opciones. No hubo #MeToo”, dijo en un comunicado Tony Marinozzi, representante de ambos actores.

Leonard Whiting y Olivia Hussey en ‘Romeo y Julieta’ de 1968. Foto: Getty

Buscarían una indemnización por daños de hasta 500 millones de dólares

En su demanda, ambos actores aseguran que sufrieron angustia emocional y mental a través de los 55 años transcurridos desde el estreno de Romeo y Julieta.

También dicen que esto contribuyó a que perdieran oportunidades laborales en los años venideros. A pesar de ser estrellas juveniles en ese momento, tras la película, sus carreras actorales se mantuvieron un tanto discretas. Variety informa que estarían buscando hasta 500 millones de dólares en compensaciones por estos daños.

Leonard Whiting y Olivia Hussey en ‘Romeo y Julieta’ de 1968. Foto: Paramount