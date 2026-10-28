Zóe, Natalia Lafourcade, Caifanes, Café Tacuba y Fobia, son algunas bandas y artistas mexicanos que tienen canciones que abordan la muerte.

Lo que necesitas saber: Uno de los temas que la cultura mexicana aborda de manera más singular es la muerte.

La muerte es un tema universal abordado desde la perspectiva de culturas de todo el mundo… pero el caso de nuestro país es un tanto excepcional. A la muerte se le festeja y se le venera, así como también se le huye y se le enfrenta, siempre con un toque místico propio de la idiosincrasia mexicana.

Y por supuesto que la manera en la que se le ve a la muerte (en especial a la transición hacia ella), ha sido materia para el cancionero nacional. No es raro que artistas de todo tipo hablen de ella y del sentimiento que deja su paso. Aquí algunos ejemplos de canciones hechas por bandas y músicos de rock.

Las celebraciones del Día de Muertos /Imagen Pexels

“Arrullo” – Café Tacuba

La vida dura un arrullo, dice Café Tacuba en esta canción en la que se le da el último adiós a esa persona que te sostuvo en brazos y que te ayudó a ser quien eres: “Hoy quiero acompañarte, hoy te arrullaré yo”, se canta en los últimos versos de este tema que forma parte del disco Sino.

Desde el inicio, la canción crea una atmósfera que nos sitúa en el borde entre el plano terrenal y lo espiritual… aunque sólo imaginando (y deseando) lo que hay del otro lado para esa persona a la que toca despedir: “te veo… y espero que cruces sin dolor y en paz nos dejes atrás”. Una letra simple de una bella, pero no menos dolorosa, canción.

“Dios Bendiga a los Gusanos” – Fobia

Una versión narcisista del dicho “lo que se coman los gusanos, que lo disfruten los humanos”. Como si Leo de Lozanne se viera al espejo y dijera “¡qué bárbaro, mira nomás el banquete que se van a dar esas lombrices!”

O quizás no: sólo es desear que aquellos que estén a tu alrededor cuando ya no haya vida, sean buena compañía… porque quizás no haya nada, más allá de estar en la tierra con los gusanos. Así es como se entiende este tema del disco debut de Fobia.

“Mátenme Porque Me Muero” – Caifanes

Una versión más sombría de lo que se piensa que ocurre cuando ya se está en la tumba. En el imaginario de Caifanes (y otros), todavía hay conciencia y un eterno recuerdo de lo que se dejó en vida. Pero sin dolor, más bien un poco de tedio y con ganas de volver a sentirse un poquito vivo.

Una canción del Caifanes Vol. 1 y que debe su título a una película protagonizada por el gran Germán Valdés Tin Tan, quien trata de suicidarse tras ser informado que padece una enfermedad incurable (un engaño para tratar de quitarle una fortuna ganada en la lotería), pero fracasa en sus varios intentos.

“¿A dónde van los Muertos?” – Kinky

Una pregunta que se han hecho millones a lo largo de la historia es respondida por Kinky en esta canción de su tercer disco de estudio, Reina. Al morir, dice la banda regia, se puede flotar por todo el mundo… nadar, mejor dicho, sin tener que salir a tomar aire.

Fregón, pero más si se hace con alguien a quien se quiere. Pero, a final de cuentas, es sólo una suposición, así que lo mejor es quererse en vida, “porque nada es para siempre”, anota la banda en otro de los versos de esta movida canción.

“Olvido” – Santa Sabina

Qué Coco ni qué la fregada… la banda de Rita Guerrero reflexiona sobre la muerte de una manera poética y melancólica, en esta canción en la que se le trata de buscar sentido a la vida. Y parece que no lo tiene:

“¿Qué importa la muerte si la vida no es vida?”, pregunta Rita casi cayendo en el nihilismo, pero no hay tal: en “Olvido” hay dolor y tristeza por la ausencia del otro, es decir, por lo que importa en la vida. Una tremenda paradoja existencial.

“Arrullo de Estrellas” – Zoé

El “Amor Eterno” de los chavos de los 2000. Una canción que León Larregui le compuso a su madre cuando ésta ya estaba por trascender, mezclando espiritualidad, religión y la esperanza de que haya algo más allá del fin. Todo con la visión siempre psicodélica en la que se mueve el líder de Zoé.

Un tema que habla sobre la transición de la vida a la muerte, desde la perspectiva del que se queda y no sabe nada más: “te lo digo desde el alma y con el corazón abierto (…) nos volveremos a encontrar, al final del infinito”.

“Transeúnte” – Enjambre

Como lo indica el título de la canción, nomás estamos de paso por esta vida y quién sabe qué será lo que pase después… pero, en lo que respecta a lo físico-terrenal, eso se hará polvo. Así que qué más da con lo que se haga con los restos de uno.

“Somos sombras, un sueño de ayer. Se olvida al amanecer”, dice el tema de los hermanos Navejas en la que también se deja la ya clásica última voluntad: que nadie llore y mejor se arme la fiesta.

“Pájaros” – Porter

En el imaginario de muchas culturas, las aves son la conexión entre lo divino y lo terrenal. Quizás por esto, Porter decidió titular “Pájaros” a la canción en la que, directamente, abordan el duelo tras la pérdida de un ser querido.

Un tema que vaga entre la incredulidad y la ingenuidad que hay sobre la muerte, ya que por un lado se rechazan los clichés para afrontarla –como que “el tiempo lo cura todo”– pero por el otro se pide una señal divina para poder seguir. Pero bueno, ¿quién no se encuentra confundido cuando pasa por un proceso así?

“Te Recuerdo” – Camilo Séptimo

Y en el mismo tono de la de Porter está esta canción de Camilo Séptimo, en la que se muestra lo duro que es decir adiós de manera definitiva. Algo que, parece, nunca se acaba por aceptar y, por ello, se recurre al muy esperanzador: “sé que pronto te volveré a ver”.

Pero, en lo que llega ese momento (si es que llega), en “Te Recuerdo” también se habla de cómo esas personas queridas nunca se van del todo: siempre habrá algo que nos hagan pensar en ellas. Y ahí es donde reside, quizás, ese “algo” que ayuda a suplir la ausencia.

“Muerte” – Natalia Lafourcade

“La muerte es parte de la vida ambas existen juntas. Todo lo que está vivo en algún momento dejará de estarlo. Cuando se está cerca de la naturaleza se vuelve aún más evidente”, comenta Natalia Lafourcade en un texto escrito especialmente para la presentación de esta canción.

“Así como un invierno que le da paso a la vida y a la primavera. En esta canción agradezco a la muerte por enseñarme lo valiosa que es la vida”, agrega.