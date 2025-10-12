Lo que necesitas saber: La manifestación que interrumpió la programación del festival fue realizada por la CNTE y normalistas por el 12 de Octubre.

Por segundo día consecutivo, el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) fue interrumpida por una manifestación. Esta vez, durante una protesta la policía utilizó gas lacrimógeno… lo que afectó a los asistentes del festival y quienes tuvieron que ingresar al Teatro Matamoros para resguardarse.

Segundo día consecutivo de manifestaciones en el FICM

Al igual que la alfombra roja de Juliette Binoche, una manifestación interrumpió las actividades de este domingo del FICM. Policías lanzaron gas lacrimógeno, lo que afectó a los asistentes del festival de cine.

Debido a la situación, las filas de espera para las funciones se rompieron y las personas tuvieron que resguardarse en el Teatro Matamoros. Minutos después, el zócalo se limpió del gas y los asistentes pudieron salir del lugar.

La CNTE y los normalistas organizaron la manifestación que interrumpió la programación del festival por el 12 de Octubre. Hasta el momento ni el gobierno de Morelia ni el festival de cine han dado detalles sobre la situación.

Información en desarrollo…