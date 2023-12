Estas fueron las 10 series más pirateadas en este 2023

Lo que necesitas saber: El portal TorrentFreak dio a conocer el top 10 de las series de televisión más pirateadas durante este 2023. Una lista que armaron a partir de los episodios de series que más se descargaron de manera ilegal a través de Torrents.

¿Series más pirarateadas? Sí, leyeron bien… El 2023 ya casi se va y podemos decir que este año nos dio muchas cosas buenas y destacables. Algo en lo que obviamente el ámbito de la televisión no se quedó atrás, pues durante los últimos 12 meses fuimos testigos de historias increíbles que nos tuvieron pegados a la pantalla chica.

Claro que si bien la mayoría tuvieron gran éxito, no todo fue ‘miel sobre hojuelas’ para las productoras detrás de estas series de televisión. Y lo decimos porque muchas de ellas se enfrentaron a uno de los fantasmas más antiguos en el mundo del entretenimiento: la piratería.

Muchas series nos tuvieron pegados a la televisión este 2023. Foto: Getty Images

Estas fueron las 10 series de televisión más pirateadas de 2023

En la actualidad tenemos varias opciones al momento de disfrutar de nuestras series favoritas gracias a las diversas plataformas de streaming que existen. Sin embargo, esto también representa un problema cuando uno termina con varias suscripciones que muchas veces no se aprovechan al máximo.

Claro que muchos no están dispuestos a pagar por ver alguna producción televisiva en específico y optan por métodos no tan legales para poder disfrutar de esas series de televisión de las que todos hablan. Algo que queda comprobado con el siguiente ranking.

Jason Sudeikis, conocido por su papel en la serie Ted Lasso. Foto: Getty Images

El portal TorrentFreak dio a conocer el top 10 de las series de televisión más pirateadas durante este 2023. Una lista que armaron a partir de los episodios de series que más se descargaron de manera ilegal a través de Torrents, esto a través de fuentes como I Know What You Dowload. Acá les dejamos la lista:

10.- Ted Lasso (Apple TV+)

Ted Lasso y los jugadores del AFC Richmond nos han dado momentos llenos de diversión, emotividad y hasta de reflexión, algo que muchas personas no se quieren perder a pesar de no tener Apple TV+. Tanto así que este 2023 la serie protagonizada por Jason Sudeikis fue la número 10 en tener más descargas ilegales.

9.- Gen V (Amazon Prime Video)

El spin-off de ‘The Boys’ fue uno de los estrenos más sonados de este 2023 en cuanto a series de televisión se refiere. En esta ocasión conocimos el mundo dentro de la Universidad Godolkin y la preparación de la nueva generación de superhéroes, algo que muchos vieron sin necesidad de una membresía Prime.

8.- Tulsa King (Paramount +)

Sylvester Stallone hizo su debut en una serie de televisión con esta serie de Paramount+, donde da vida a un capo de la mafia de Nueva York, que vuelve al mundo criminal luego de salir de prisión. Con apenas una temporada, la historia pinta para tener más temporadas y la prueba es que con una sola ya se convirtió en una de las series más pirateadas de 2023.

7.- Monarch: Legacy of Monsters (Apple TV+)

Esta serie también sorprendió por ser un spin off de la cinta Godzilla de 2014. Pero si bien la historia se enfoca en el famoso monstruo japonés, esta serie también nos cuenta más a profundidad la conexión entre dos hermanos, la organización secreta llamada Monarch y la existencia de monstruos. ¿Ustedes la vieron?

6.- Silo (Apple Tv+)

‘Silo’ fue otra de las series que nos atrapó por su ambientación en un mundo distópico y futurista. Ahí conocemos a Juliette Nichols, una brillante ingeniera que se adentra a un gran misterio en el mundo después de que busca resolver el asesinato de un ser querido.

5.- Secret Invasion (Disney+)

La fase 4 del MCU incluyó el estreno de ‘Secret Invasion’, la miniserie que nos muestra cómo los skrulls llegaron a la Tierra para armar una invasión ficticia e incluso se atreven a suplantar a superhéroes para cumplir con su objetivo. Si bien la serie de televisión no fue tan sonada, parece que los fans de Marvel estuvieron dispuestos a recurrir a la piratería para checarla. ¡Wow!

4.- Ahsoka (Disney+)

A estas alturas del partido nos queda claro que el universo de Star Wars no sólo es inmenso, sino que también interminable e incluso con muchas partes por conocer. Tal cual eso nos demostró la serie de Ahsoka, la cual busca atar los cabos que quedaron sueltos tras el final de Star Wars: Rebels.

3.- Loki (Disney+)

Parece que la gente no se cansa de ver a Tom Hiddleston interpretando al ‘Dios de la mentira’. Y es que aunque fue en 2021 cuando Disney+ lanzó la primera temporada de Loki, el exitoso título de Marvel Studios sigue siendo popular al grado que en pleno 2023 aún la gente busca descargar ilegalmente los episodios de la serie que en octubre pasado estrenó su segunda temporada.

2.- The Mandalorian (Disney+)

Ya a estas alturas no queda duda de que The Mandalorian es uno de los mejores títulos que hemos visto dentro del enorme universo de Star Wars. No sólo por la actuación de Pedro Pascal como el Mandaloriano o la ternura del buen Grogu, sino también por los giros en la trama y hasta los cameos inesperados de grandes estrellas de Hollywood que llevaron esta serie a ser una de las más pirateadas de 2023.

1.- The Last Of Us (HBO)

Parece que Pedro Pascal tiene la buena suerte de involucrarse en proyectos exitosos, pero al mismo tiempo la desgracia de que los más conocidos en su carrera también sean los que la gente más se ha pirateado. Y es que ‘The Last of Us’, la adaptación del videojuego que llegó a la pantalla chica este año, fue de las series de televisión más pirateadas.

Aunque el ranking de TorrentFreak no da más cifras al respecto, ni mucho menos las afectaciones económicas que la piratería tiene en las series de televisión, es curioso ver que Apple TV+ y Disney+ son las plataformas donde la gente prefiere recurrir a practicas no tan legales antes que pagar una suscripción.

¿Ustedes qué opinan de este ranking? ¿Cuál de las series de televisión que vieron este 2023 pensaron que aparecería en este listado?

Te puede interesar