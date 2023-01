Billy se enfrenta a las hijas de Atlas en el nuevo tráiler de 'Shazam! Fury of the Gods'

Si algo nos quedó claro es que la industria cinematográfica arrancó brava el 2023. Y no lo decimos nomás porque sí, pues en estos primeros días del año ya tuvimos chance de ver películas espectaculares. Sin embargo, aún falta que lleguen muchísimas cintas esperadas a la pantalla grande. Y si son fans del universo de DC, lo más seguro es que estén ansiosos por checar Shazam! Fury of the Gods, porque llevan un buen rato emocionándonos con esta nueva historia.

Luego del éxito de la primera parte estrenada en 2019 y protagonizada por Zachary Levi, Warner Bros. y DC echaron a andar los planes para armar una secuela. Poco a poco fueron soltando detalles sobre esta producción, como teasers, tráileres y por supuesto el elenco que se une al proyecto encabezado por nombres muy grandes dentro del entretenimiento del tamaño de Helen Mirren y Lucy Liu, así como rostros que van creciendo en Hollywood como Rachel Zegler.

Zachary Levi en ‘Shazam! Fury of the Gods’/Foto: Warner Bros.

Por fin tenemos un nuevo tráiler de ‘Shazam! Fury of the Gods’ y es una locura

Después de aventar el pitazo en redes sociales un día antes publicando un nuevo póster, por fin tenemos el segundo tráiler de Shazam! Fury of the Gods y es una verdadera locura. Para que se den una idea, en este adelanto, conocemos mejor las intenciones de las hijas de Atlas, Hespera (Mirren) y Kalypso (Liu), quienes vienen a la Tierra para destruir a Billy Batson y sus hermanos adoptivos, pues consideran que le robaron sus poderes a su padre.

Sin embargo, a pesar de que estos dos personajes lucen invencibles (porque cuentan con un arma que puede destruir al mundo), que las cosas no serán nada sencillas para nuestro héroe y que parece que lo llevarán a límites que jamás había explorado, para salvar el planeta contará con el apoyo no solo de su equipo, también del mago Shazam, quien le dio los poderes a Billy y volverá para guiarlo en esta guerra contra las herederas de Atlas.

Lucy Liu y Helen Mirren en ‘Shazam! Fury of the Gods’/Foto: Warner Bros.

Anoten muy bien la fecha en su calendario, pues no queremos que se les pase que Shazam! Fury of the Gods se estrenará en los cines el próximo 16 de marzo y sin duda, pinta a que será una de las películas fuertes de DC para este 2023. Pero mientras aguantamos a que llegue el día para ver esta cinta en la pantalla grande, a continuación les dejamos el nuevo tráiler completito: