La historia de Elvis Presley llegó a la gran pantalla hace poco con una película de Baz Luhrmann que ha sido un exitazo sin precedentes. Pero ahora, toca adentrarse en ese mundo desde la perspectiva de quien fuera la pareja de larga data del “rey del rock & roll”: la mismísima Priscilla Presley.

Este lunes 12 de septiembre, se dio a conocer que A24 y Sofia Coppola se han asociado para adaptar el libro Elvis & Me que escribió la empresaria y exesposa del cantante. Y sí, ya conocemos quiénes son los encargados de interpretar a los protagonistas.

Sofia Coppola. Foto: Getty.

También puedes leer: Así fue el incómodo y épico momento cuando The Beatles conocieron a Elvis Presley

Sofia Coppola dirigirá ‘Priscilla’; protagonizan Cailee Spaney y Jacob Elordi

Elvis & Me fue el libro que Priscilla Presley publicó en 1985 y fue en su momento, uno de los acercamientos más detallados a su relación con el artista estadounidense a quien conoció cuando él hacía su servicio militar en Alemania en 1959. Él tenía 23 años entonces, mientras que ella apenas tenía 14.

A pesar de la diferencia de edad, de la negativa de la familia de Priscilla y de otros asuntos, concretaron su boda en mayo de 1967. Y así como tuvieron momentos para el recuerdo, también es conocido lo complicado que el matrimonio se puso eventualmente debido a la apretada agenda del músico, sus problemas con algunas sustancias, las infidelidades y más. Con todo eso, se sabe que la pareja se separó en los mejores términos, incluso compartiendo la custodia de su hija sin tanto enredo. Incluso, es ella quien tras la muerte de la estrella pasó a administrar la herencia y la marca Presley.

Elvis Presley y Priscilla Beaulieu Presley el día de su boda el 1 de mayo de 1967. Foto: Getty.

Bueno, pues eso es un poco de lo que posiblemente veamos en Priscilla, película que tomará de referencia aquel libro y que como ya mencionamos, será dirigida por Sofia Coppola, quien también escribió el guión. Esta es la tercera ocasión que la cineasta y el reconocido estudio de producción colaboran tras On The Rocks (ACÁ nuestra entrevista con el elenco) y The Bling Ring.

Para esta entrega, la actriz Cailee Spaeny (conocida por Mare of Easttown y Bad Times at the El Royale) interpretará a la protagonista en esta oportunidad. El papel de Priscilla también apareció en Elvis de este 2022, con la actriz Olivia DeJonge como intérprete.

Cailee Spaeny hará el papel de Priscilla Presley.

Por otro lado, veremos a Jacob Elordi (The Kissing Both y Euphoria) tomando el papel de Elvis Presley. En la película de Warner Bros de este 2022, el papel lo hizo Austin Butler como protagónico.

Jacob Elordi hará a Elvis en la nueva película de Sofia Coppola. Foto: Getty.

Coppola, por su parte, vuele a conformar su staff de producción con sus colaboradores de toda la vida: el director de fotografía Philippe Le Sourd, la diseñadora de vestuario Stacey Battat, entre otros.

De acuerdo con lo que señala The Hollywood Reporter, la cinta comenzará su rodaje en Toronto en este próximo otoño.

Stacey Battat. Foto: Getty.

Philippe Le Sourd. Foto: Getty

Entrevista con Tom Hanks, Baz Luhrmann y Austin Butler por ‘Elvis’

Esperaremos más detalles sobre la nueva cinta de Sofia Coppola. Pero mientras, acá les dejamos la entrevista que tuvimos con Austin Butler, Tom Hanks y Baz Luhrmann por el estreno de Elvis de hace poco.

La charla se puso muy buena, así que no se la pierdan.