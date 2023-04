Una de las películas animadas que más esperamos para este año, es nada más y nada menos que Spider-Man: Across the Spider-Verse. Y sí, tenemos un nuevo tráiler que seguro le volará la cabeza a los fans de la saga que ya se saborean el estreno de la película para dentro de un par de meses más.

Imagen del nuevo tráiler de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse. Foto: Sony

‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ nos trae su emocionante nuevo tráiler

Spider-Man: Across the Spider-Verse luce que será igual o hasta más emocionante como la primera película de esta franquicia… no lo decimos solo porque conocemos el potencial de la historia. Como les contábamos, todo tiene que ver con el nuevo tráiler que se estrenó la madrugada de este martes 4 de abril.

El avance abre de manera espectacular mostrándonos tres secuencias llenas de nostalgia donde los Spider-Man de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland explican lo que significa ser el héroe arácnido. Y entonces, llega el turno de Miles Morales de demostrar lo que es para él portar el traje.

Vistazo de Spider-Man 2099. Foto: Sony.

Miles se encuentra con un curioso enemigo conocido como The Spot, el cual tiene la habilidad de abrir portales interdimensionales. Pero eso no es todo ya que en otra secuencia, vemos a Spider-Gwen encontrándose con el protagonista y llevándolo a una base multidimensional donde se encuentran los Spider-Man de diferentes universos.

Se explica entonces que la idea de reunirlos a todos es de Miguel O’Hara, conocido como Spider-Man 2099. Sin embargo, aquí aparece el conflicto cuando Miguel le dice a Miles que “ser Spider-Man es un sacrifico… debes escoger entre salvar a una persona y salvar todos los mundos”.

Miles, negándose al destino que ha marcado al héroe, dice que lo hará a su manera. Así, comienza una persecución en la que veremos quién es el verdadero villano detrás de la historia. Aquí les dejamos el nuevo tráiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse (en realidad son dos: uno donde podemos ver a The Spot, y otro más enfocado en el conflicto entre Miles y Spider-Man 2099).

¿Un referencia al MCU en este nuevo avance?

Otro detalle muy curioso en Spider-Man: Across the Spider-Verse y su nuevo tráiler, es que habría una referencia al MCU. Cuando Miles Morales y Miguel O’Hara se conocen, este último le explica de forma enojada que no quiere entrar en detalles sobre “el Doctor Strange y el nerdsito de la Tierra 19999”.

Ya en el pasado, Kevin Feige, director ejecutivo de Marvel Studios, se había referido al universo cinematográfico de Marvel como la Tierra 19999. Así que esta podría ser una referencia que de entrada a que el Spider-Verse de Sony se interconecte nuevamente con el MCU, tal como pasó en Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: Across the Spider-Verse se estrenará el 1 de junio en cines de México y Latinoamérica. Ahí tienen el dato para que lo vayan apuntando en su agenda de estrenos. ¿Emocionados o qué onda?

Imagen de Spider-Man: No Way Home. Foto: Marvel Studios/Sony.