Stranger Things es una de esas series que ya podemos considerar un clásico moderno, sobre todo en lo que respecta a la época de streaming y su apogeo. Por eso, resulta emocionante que el show creado por los Hermanos Duffer regrese a Netflix tras el parón de producciones provocado por la pandemia.

Precisamente, por el hecho de que ha pasado un rato desde el lanzamiento de la tercera temporada, es justo y necesario hacer un repaso bien rápido de la historia. Así que rumbo al estreno de la cuarta tanda de episodios, aquí les traemos el resumen y todo lo que deben recordar pa’ llegar frescos.

Por supuesto, si no han visto la serie y le quieren entrar desde el inicio para disfrutarla como se debe, entonces es justo que abramos en esta nota una ALERTA DE SPOILER… Ahora sí, aquí el resumen.

Temporada 1 de ‘Stranger Things’

La desaparición de Will

Cuando se estrenó en 2016, Stranger Things evidentemente llamó la atención del público joven por su historia. Y también la audiencia mayor encontró un contenido genial que apelaba a la nostalgia de los años 80, con la aventura de un grupo de niños al estilo de los Goonies… aunque eso sí, com más referencias de la época, más ciencia ficción de por medio y un componente dramático importante.

Todo comienza en 1983 en la pequeña y aparentemente tranquila ciudad de Hawkins, esto en el estado de Indiana. Ahí, conocemos al grupo de amigos conformado por Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Will Byers (Noah Schnapp), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) y Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), quienes son niños nerds que no tienen reparo en aceptarlo, sufren bullying en la escuela y pasan mucho de su tiempo jugando al Dungeon & Dragons.

Una noche, Will llega a su casa luego de una partida de D&D y aquí detona todo: el indefenso niño, el más dócil del grupo, es raptado por una misteriosa criatura que se creía solo existía en ese popular juego de mesa de la época… el aterrador Demogorgon. Nadie ha visto nada, no hay testigos y ni siquiera ha venido lo peor.

La búsqueda de Will y la aparición de Eleven

Al siguiente día la mamá del pequeño Will, Joyce (Winona Ryder), se da cuenta que su hijo menor no regresó a casa. Jonathan (Charlie Heaton), quien es el hermano mayor del niño, tampoco sabe nada. Empiezan a buscarlo en casa de sus amigos y nomás no aparece, así que es momento de reportarlo como desaparecido con las autoridades.

Joyce entonces pide ayuda a James Hopper (David Harbour), el malhumorado y desentendido jefe de la policía que acepta muy a regañadientes. Aunque parece mal tipo, se sabe que sobre él hay un pesar porque su hijita murió de cáncer muchos años atrás. Así, el pueblo realiza grupos de búsqueda para hallar a Will, mientras que Mike, Dustin y Lucas hacen lo mismo pero a escondidas de los adultos, ya que se les ha pedido que por favor no se arriesguen. En su búsqueda por el bosque, los chicos encuentran una niña con el cabello rapado, asustada y desorientada con el número 11 marcado en el brazo.

Por esto último, terminan llamándola Eleven (Millie Bobby Brown) y Mike la esconde en su casa sin que sus padres o su hermana mayor Nancy se enteren. Para este momento, ya hemos visto que la niña es perseguida por alguien a quien ella llama ‘Papá’, que ha estado experimentando con ella al punto de la tortura en un laboratorio disfrazado de central de energía… y ella, es de las pocas que ha podido desarrollar habilidades especiales como telequinesis y más.

El Dr. Brenner, la supuesta muerte de Will y el caso de Barb

Brenner es el sujeto al que Eleven llama ‘Papá’ y es un científico que ha estado probando en ella todo tipo de experimentos. Las pruebas coordinadas por esta gente han provocado que se abriera el portal entre nuestra realidad y el Upside Down, una dimensión en la que residen todo tipo de criaturas hostiles como el Demogorgon que se llevó a Will.

Por otro lado, los días han pasado y los ciudadanos de Hawkins no hallan rastro del niño desaparecido. Pero Eleven, que le ha agarrado cariño a Mike por su gentileza, decide ayudar a los chicos mostrando su habilidad para localizar gente a través de la telequinesis tan solo viendo una fotografía. Así, se dan cuenta Will ha sido transportado de alguna manera al Upside Down y se deciden a rescatarlo (aunque Lucas no confía mucho en Eleven en un principio).

Joyce Byers sigue buscando a Will y la desesperación parece estarla llevando a la locura, pero de a poco ella comienza a experimentar una serie de situaciones un tanto paranormales que la convencen de que su hijo menor está bien. Incluso, en un lago cercano a Hawkins los policías encuentran un cuerpo y presumen que se trata del chico, quitándole la esperanza a todos. Una de las partes más duras de la serie, sin duda alguna.

En otra subtrama, Nancy (Natalia Dyer) tiene un romance con el chico cool de la ciudad, Steve (John Keery) y este último la invita a una fiesta en su casa. Ella decide llevar a su mejor amiga Barb, quien resulta raptada por el mismo Demogorgon mientras esperaba a que Nan terminara de echar romance con Steve. De nuevo, parece que nadie ha visto nada… pero Jonathan estaba por ahí cerca tomando fotos de la casa de Steve.

Descubren al Demogorgon y la existencia de Upside Down

Aún cuando se presume que Will está muerto, Joyce mantiene la esperanza de que no es verdad ya que se ha podido comunicar con él. Y ella, incluso tuvo un encuentro con el Demogorgon en su propia casa. También Nancy lo vio mientras buscaba a Barb (quien es arrastrada al Upside Down y asesinada).

Jonathan piensa que su mamá enloqueció, pero al ver que Nancy describe a una criatura similar, piensa que no puede ser coincidencia. Así que él y Nan van al bosque y encuentran un portal en un árbol, del cual la chica Wheeler logra escapar… así, confirman hay un tema sobrenatural en todo esto.

Jim Hopper por su parte, siguió investigando el caso y descubrió un montón de irregularidades con la planta de energía. Encontró reportes sobre Brenner y Terry (la verdadera madre de Eleven, quien en realidad se llama Jane). Cuando logra entrar por su cuenta al laboratorio, es testigo de la existencia del Upside Down, pero unos guardias lo noquean y lo hacen creer que todo fue un sueño. Pero él está convencido de lo que vio y que la gente de Brenner está espiando a ciertas personas.

Todo se entrelaza y pronto, tanto los niños como Hopper, Joyce, Nancy y Jonathan se encuentran, se explican qué es lo que cada uno ha visto y se revela que Eleven tiene la habilidad de localizar gente con sus poderes, pero ahora es necesario que acondicionen un lugar más amplio debido a que ella comienza a debilitarse. En la escuela primaria, Eleven contacta a Will y él les dice que deben apurarse porque no resistirá más tiempo ahí; se le revela a Nancy que Barb murió.

Ya listos, Hopper y Joyce van a los laboratorios y son capturados. Hopper negocia con Brenner y le dice que le dará la ubicación de Eleven si les permite entrar al Upside Down para buscar a Will a través de las entradas que ellos han abierto. Se cierra el trato y comienza la persecución de Eleven en la primaria mientras los adultos buscan a Will.

Nancy y Jonathan, por otro lado, van a casa de los Byers y junto con Steve que llegó de improvisto, llaman la atención de un Demogorgon para intentar matarlo, lo cual logran quemándolo. En la primaria, los chicos escapan de Brenner y sus hombres, pero de alguna manera se abre otro portal y aparece otro Demogorgon matando aparentemente al científico. Y luego, cuando parece que la bestia está lista para atacar a los niños, aparece Eleven para enfrentarse a la criatura desintegrándola y desapareciendo ella también.

Hopper y Joyce encuentran a Will y lo sacan del Upside Down luego de quitarle una espina de la garganta y resucitándolo. La temporada termina con todo regresando a la normalidad, pero con Mike extrañando a Eleven y con Will teniendo visiones del Upside Down.

Temporada 2

Al inicio de la segunda temporada, nos encontramos primero con otra chica que como Eleven, fue víctima de los experimentos de Brenner, solo que ella tiene el poder de hacer que la gente vea ilusiones. No está ligada a ninguna historia de nuestros protagonistas, pero aparecerá más tarde en la serie.

Joyce, que sale con un antiguo compañero de la escuela llamado Bob, lleva a Will a exámenes de rutina debido a las visiones que este último tiene del Upside Down y que se presume, son un síndrome de estrés postraumático. Hopper, por su parte, investiga el caso de algunos huertos de calabazas podridas que no parecen ser nada serio.

También aparecen nuevos personajes, como la joven Maxine que se convertirá en compañera de clase de Lucas, Dustin y Mike. “Max”, además, tiene un hermanastro mayor abusivo llamado Billy.

Eleven regresa del Upside Down, vive con Hopper y conoce a su madre

Se revela que Eleven se teletransportó al Upside Down tras desintegrar al Demogorgon al final de la primera temporada. Encontró una abertura en la escuela hacia el mundo real, logró salir y cerrar el portal. Se encontró con Hopper en el bosque y él le dio asilo en una cabaña que era de su familia.

Le pide que no salga de ahí por ahora, ya que existen teorías que ella es una espía rusa, entre otras cosas. Sin embargo, a medida que pasa la 2da temporada de Stranger Things, ella y Hopper -que tienen una relación casi de padre e hija- pelean. Él se ocupa mucho en investigar el caso de las calabazas, que al final resultan estar putrefactas gracias a que el Upside Down se expande por debajo de la tierra.

Eleven se escapa de la casa después de encontrar algunos documentos de Hopper, donde descubre la posible identidad de su mamá. La encuentra, pero ve que la mujer llamada Terry está en un estado catatónico y no puede convivir con ella. Sin embargo, logra acceder a uno de sus recuerdos y descubre cómo fue que Brenner las alejó y torturó a su madre para que no dijera nada de los experimentos que hacían con niños.

Ahí, Eleven se da cuenta que hay otra chica con la que compartió cuarto cuando eran más chicas en esos laboratorios y la busca. Esa chica se llama Kali y es la que nos presentan al inicio de la temporada. Va con ella y Kali le enseña a canalizar su poder a través de la rabia, haciéndola más poderosa. Sin embargo, Eleven no está de acuerdo con ser una asesina como Kali y sus amigos outsiders. Así que decide regresar a Hawkins, a sabiendas de que sus Mike y los demás enfrentan un nuevo problema.

La visiones de Will, los Demodogos y The Mind Flayer

Resulta que las visiones de Will no son eso; sino que él de verdad tiene un vínculo con el Upside Down y está siendo acechado por una entidad llamada The Mind Flayer, que se manifiesta como una especie de araña gigantesca que quiere cruzar a nuestra dimensión y cuya debilidad es el calor.

En determinado momento, The Mind Flayer se apodera de Will y poco a poco de su consciencia, provocando que el niño sirva como un espía que informa de lo que está pasando a su alrededor y de lo que la gente hace para intentar detenerlo. Para esto, el Dr. Owens es el nuevo manejador del laboratorio de Hawkins, aunque sus intenciones no son hostiles como las de Brenner; él sí quiere estudiar el portal y evitar que caiga en manos de otros gobiernos.

Mientras, Lucas se enamora de Max y la trata de convencer de que todo lo que le cuenta de Upside Down es real. Y por otro lado, Dustin -que se convierte en gran amigo de Steve- encuentra un pequeño ‘renacuajo’ del cual se encariña y que en realidad es una raza de Demogorgon más pequeña a la que finalmente bautizan como Demodogos (o demoperros). Al parecer, estas cosas comienzan salir por montón hacia Hawkins.

Cerrando el portal, la aparición de Eleven y la muerte de Bob

Nuevamente, todo el grupo se vuelve a juntar cuando descubren que el portal al Upside Down está fuera de control y que The Mind Flayer domina por completo a Will. Pero de repente todos están atrapados en el laboratorio

Los demodogos invaden el laboratorio y la única esperanza es que Bob, el novio nerd de Joyce que es bien buena gente, utilice sus conocimientos en informática para reactivar las salidas. Pero cuando casi escapan ilesos, una jauría de demoperros se abalanza sobre el buen Bob y lo asesinan ante Joyce.

Ahora, la única alternativa es sacar al Mind Flayer del cuerpo de Will practicándole un exorcismo a base de calor y sin matar al niño en el intento. Pero el plan es complicado ya que la única manera de debilitar a la entidad y a las criaturas por completo es cerrando el portal, que poco a poco se hace más grande. Y ahí, es cuando llega Eleven.

En la pelea final, Nancy, Jonathan y Joyce logran sacar al Mind Flayer del cuerpo de Will mientras que Eleven, usando toda su furia (como le enseñó Kali) logra cerrar el portal. Todo vuelve a la normalidad una vez más e incluso, Hopper obtiene el certificado de paternidad de Eleven, donde se puede leer que su nombre oficial es Jane.

Pero, ¿el Mind Flayer realmente desapareció?

Tercera temporada

Para esta temporada ambientada en 1984, Billy, el hermanastro mayor abusivo de Max, ahora es el nuevo huésped del Mind Flayer. La entidad recobra fuerza y capacidad para actuar debido a que el portal que cerró Eleven, ha sido abierto de nuevo por un grupo militar ruso que está trabajando encubierto en Hawkins, con el apoyo del alcalde y bajo la fachada de un nuevo centro comercial llamado Starcourt.

Joyce se da cuenta que pasa algo extraño (como de costumbre) pues los imanes de su refrigerador se cayeron (suena raro, pero es verdad) y a partir de ello, ella le dice a Hopper que siente que el gobierno está tramando algo. Eventualmente, se dan cuenta que son los rusos que han llegado a Hawkins a trabajar con el portal.

En el nuevo centro comercial, Steve trabaja en una heladería junto con una chica llamada Robin (Maya Hawke) y ahora es muy buen amigo de Dustin, quien regresó apenas de un campamento de ciencias. Y usando sus radios de corta frecuencia, interceptan lo que parece un mensaje en ruso que Robin logra traducir por puro ocio… así, descubren que debajo del centro comercial hay una base de operaciones rusa.

Eleven y Max en la tercera temporada de ‘Stranger Things’ / Foto: Netflix

Por su parte los chicos, que han crecido y andan en su adolescencia temprana, ahora tienen problemas amorosos. Lucas y Max son novios y también lo son Mike y Eleven (algo que tiene muy intranquilo a Hopper). Estos dos últimos terminan su relación, haciendo que ahora Max y Eleven ahora sean mejores amigas… y una noche, en una pijamada, juegan a espiar a la gente con los poderes del personaje de Millie Bobby Brown.

Así es como se dan cuenta que un Billy poseído está consiguiendo gente para el ejército del Mind Flayer, pues este sabe que necesitará una gran cantidad de fuerza para enfrentar a Eleven, la única persona capaz de detenerlo. Al mismo tiempo, Dustin, Steve, Robin y Erica (la molesta hermanita de Lucas) están atrapados en la base subterránea rusa.

Por otro lado, Nancy y Jonathan, que ahora son pareja, son becarios en el periódico Hawkins Post (donde Nan es humillada constantemente por sus jefes). Ellos investigan a una abuelita que ha pedido ayuda y se dan cuenta que ella, en algún momento, también es una de las personas poseídas por el Mind Flayer.

La pelea con los rusos y el Mind Flayer

Joyce y Hopper, que descubren a los rusos gracias al alcalde de Hawkins, se unen al periodista Murray Bauman y tienen secuestrado a uno de los científicos rusos llamado Aleksei, quien resulta ser una buena persona en realidad y que no desea seguir trabajando para el gobierno de su país (por lo cuál lo asesinan).

En un primer encuentro con el Mind Flayer, ahora gigantesco, Eleven resulta herida y se revela que la bestia dejó una especie de larva dentro de una de las piernas de la chica. De regreso en el supermercado, los chicos se esconden ya que los rusos también los están cazando, pero Eleven los repele con las pocas fuerzas que le quedan.

Eleven extirpa la larva que tiene en el pie, pero queda muy debilitada para pelear con Billy y el Mind Flayer; incluso parece que sus poderes han desaparecido. Al mismo tiempo Joyce, Hopper y Bauman utilizan los planos de Aleksei para cerrar el portal.

En el último instante, Eleven logra conectar con la consciencia de Billy y produce un recuerdo con su mamá, haciendo que él se revele contra el Mind Flayer que está a punto de matar a todos. Billy se sacrifica y da un poco de tiempo para que Joyce active el mecanismo de explosión que cerrará el portal y que pondrá a dormir a la criatura del Upside Down ya que no tendrá fuente de energía.

Desafortunadamente, Hopper parece haberse desintegrado en la explosión ya que en los últimos instantes, sostuvo una pelea con el detective ruso Grigori que los anduvo persiguiendo a lo largo de estos capítulos. La temporada cierra con Joyce, Will, Jonathan y Eleven (que no ha recuperado sus habilidades) mudándose de Hawkins mientras se despiden de los demás.

La última escena, nos muestra una prisión rusa donde aparece un guardia a punto de sacar a uno de los presos de su encierro. Otro de los guardias dice “al estadounidense no” y toman a otra persona para llevarla a una jaula, donde es devorada por un Demogorgon similar al que vimos en la primera temporada.

Y si el tráiler de la cuarta temporada no nos miente, el estadounidense que está cautivo en suelo ruso bien podría ser Hopper, aunque no queda claro cómo sobrevivió a la explosión de la máquina del portal en el centro comercial…. Bueno, ahora queda esperar la 4ta temporada y mientras tanto, aquí les dejamos la entrevista que tuvimos con el elenco de la serie.