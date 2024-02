Cada vez es más frecuente ver eventos grandes de cine en nuestro país, sumados a los festivales y encuentros referentes al séptimo arte que ya se organizan en México desde hace un buen rato. Sin embargo, este 2024 seremos testigos del nacimiento de un nuevo espacio que seguro emocionará a muchos y que esperamos que llegue para quedarse: el Sundance Film Festival CDMX.

Si son verdaderos cinéfilos, seguramente conocen el Festival de Cine de Sundance. Pero si ustedes no tienen idea de qué es esto, deben saber que es uno de los festivales más importantes de la industria cinematográfica a nivel mundial, el cual se lleva a cabo en Salt Lake City, Utah en Estados Unidos y se enfoca en mostrar producciones que darán de qué hablar a lo largo del año (en su mayoría, proyectos independientes).

Con el paso del tiempo, Sundance se ha ganado una enorme reputación y tanto fans del cine como aquellos que se quieren dedicar al séptimo arte, sueñan con estar en en este festivalazo. Pero ahora, el público mexicano y los amantes de las películas de nuestro país podrán experimentar lo que es este evento, pues este año hará su debut el Sundance Film Festival CDMX.

A través de sus redes sociales, el Instituto Sundance (quienes organizan todo en Estados Unidos) anunciaron con bombo y platillo que unieron fuerzas con Cinépolis para traer hasta la capital chilanga algunos de los estrenos, talento, foros y demás elementos que formaron parte de la edición número 40 del festival (o sea, la más reciente)… así como lo leen.

Hola Mexico City!



We are excited to announce #Sundance is going to Mexico! From April 25 to 28 in conjunction with @Cinepolis, Sundance Film Festival CDMX will bring the best of the 2024 Fest to Latin America with a selection of films, panels, discussions, and more. https://t.co/doeraQ6JqI