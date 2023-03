Desde que llegó al mercado, Apple TV+ se ha rifado lanzando series que nos han dejado con la boca abierta. Sin embargo, hay una en específico que se robó nuestros corazones desde el primer capítulo. Sí, por supuesto que hablamos de Ted Lasso, una historia completamente encantadora, motivadora y entrañable.

Fue en agosto de 2020 cuando la plataforma de streaming de ‘la manzanita mordida’ estrenó esta producción protagonizada por Jason Sudeikis y desde entonces, se convirtió en una de nuestras favoritas. Sobre todo porque adoramos a Ted Lasso, a los jugadores del AFC Richmond y el mensaje positivo que siempre nos dejan.

Imagen de la tercera temporada de ‘Ted Lasso’/Foto: Apple TV+

Lo que debes recordar para entrarle a la tercera temporada de ‘Ted Lasso’

Después de casi año y medio de espera, este 15 de marzo por fin llega al catálogo de Apple TV+ la tercera temporada de Ted Lasso. Y la verdad es que andamos emocionados, porque desde los tráilers nos dejaron claro que las cosas se pondrán interesantes dentro de la serie y veremos una gran evolución de todos los personajazos.

Sin embargo, estamos seguros que muchos no recuerdan qué pasó en la primera y segunda parte. Pero no se preocupen, que acá repasaremos todo lo que deben tener en mente para entrarle con todo a la tercera temporada de Ted Lasso. ¿Están listos? Aunque eso sí, de una vez les avisamos que aquí hay varios SPOILERS.

Arranquemos con la primera temporada de ‘Ted Lasso’

Esta serie arranca conociendo a Ted Lasso, un entrenador de futbol americano que acaba de hacer campeón a su equipo colegial. Sin embargo, de manera inesperada, es contratado por Rebecca Welton la ahora dueña del AFC Richmond, para dirigir a este pequeño equipo de la Premier League en Inglaterra.

Al principio, Ted Lasso duda mucho en tomar el trabajo –porque básicamente no sabe nada de futbol o soccer–, pero al estar pasando por un momento complicado con su esposa, decide aceptar el reto. Junto a su amigo y compañero, el Coach Beard se lanzan directito a Inglaterra para sacar adelante al equipo.

Imagen de ‘Ted Lasso’ / Foto: Apple TV

Sin embargo, Rebecca no tiene buenos planes para el AFC Richmond, pues rápidamente nos enteramos que su idea al contratar a Ted Lasso es hundir al equipo, ya que es de las pocas cosas que amaba su exesposo, Rupert Mannion, quien la engañó y dejó por otra mujer. Así que ahora sentido que le haya dado el puesto de entrenador a alguien que no tiene idea del futbol.

Al llegar al Richmond, Ted Lasso se da cuenta de que tiene a todo el mundo en contra. De entrada, Rebecca los llevó para acabar con el equipo, pero los jugadores tampoco están de acuerdo con que los dirija, la afición está enojada y la prensa se burla y cuestiona su llegada a la Premier League.

Es momento de recordar a los personajes principales de ‘Ted Lasso’

Pero con lo que nadie contaba era que Ted Lasso es la persona más amable del mundo, es así como se va ganando a todos. Primero hablemos del equipo, pues entre los jugadores principales tenemos a Roy Kent, el capitán que está en sus últimos días en las canchas; Jamie Tartt, la estrella del AFC Richmond y un tipo engreído; y Sam Obisanya, un joven nigeriano promesa.

Además de los jugadores, por ahí también está Nate Shelley, el utilero del Richmond que se gana la confianza de Ted Lasso al aconsejarlo sobre las tácticas que debe usar el equipo. Y tampoco podemos olvidar a Leslie Higgins, la mano derecha de Rebecca que está dividido entre ayudar a su jefa con su plan y echarle la mano a Ted.

Por último pero no menos importante, debemos mencionar a Keeley Jones, una modelo y novia de Jamie Tartt que para ser honestos, no merece estar con ella. Estos son todos los personajes principales de Ted Lasso y entre ellos se desarrolla la historia principal de la primera temporada.

Con el paso de los episodios, Rebecca hace de todo para tirarle a Ted Lasso, sin importarle lo que pueda pasar. Sin embargo, llega el momento de reencontrarse con su exesposo en una cena de beneficencia y luego de que Ted la defendiera de su ex, la dueña del equipo comienza a sentirse mal por su plan de venganza y usarlo como chivo expiatorio.

Las cosas se complican entre Ted Lasso, Jamie Tartt y el AFC Richmond

Las cosas en los vestidores tampoco va tan bien que digamos, pues el AFC Richmond lleva años sin ganar algo importante y por si esto no fuera suficiente, las cosas se ponen tensas con Jamie, ya que gracias al consejo de Nate, Ted Lasso lo usa para distraer a los rivales, mientras sus compañeros meten los goles.

Por supuesto que a Jamie Tartt no le gusta esto (quien empieza a tratar mal a Nate) y tras un plan con mañana de Ted Lasso, Roy Kent sale a defenderlo para ganarse una vez más el liderazgo del equipo y sobre todo, el respeto de sus compañeros.

Foto: Apple TV+

¿Recuerdan que les contamos de una cena de beneficencia? Bueno, pues en ese mismo evento, Keeley se da cuenta de que Jamie no la quiere y rompe con él. Pero… inesperadamente, comienza a conocer a Roy y para no hacerles el cuento más largo, ambos terminan juntos, armando una pareja dispareja que queremos mucho.

Para ponerle un poco de presión a Jamie Tartt, Ted Lasso contrata a Dani Rojas, un jugar mexicano que llega a meter goles y buena vibra al AFC Richmond, pues siempre lo vemos sonriendo en la cancha y diciendo su icónica frase: “el fútbol es vida”. Pero Dani se lesiona a unos cuantos días de su llegada al equipo… que mala pata.

Y a todo esto, ¿qué pasa con Ted Lasso?

Volviendo al protagonista, debemos recordar la trama personal de Ted Lasso. En medio de la temporada, nuestro querido personaje recibe la visita de su esposa y su pequeño hijo. Sin embargo, después de convivir todo ese tiempo, se da cuenta de que no hay manera de arreglar su matrimonio y deciden divorciarse.

Ted Lasso se clava en su trabajo, pero es evidente que en el fondo está deprimido. Por otro lado, el AFC Richmond va mejorando, pues todos andan jugando en equipo aunque el único que no le entra a la dinámica es Jamie Tartt, quien al final cambia su actitud con sus compañeros y el ambiente en los vestidores.

Foto: Apple TV+

Sin embargo, Rebecca hace de las suyas y transfiere a Jamie, que termina en el Manchester City. Esto le baja el ánimo al Richmond, pero Ted Lasso le pide a Nate que le de una charla a los jugadores, y después de insultarlos y darles consejos, el equipo se anima y agarran una buena racha de victorias. Pero las cosas se salen de control cuando Keeley se entera de las intenciones de Rebecca.

Al final, Rebecca le cuenta la verdad a Ted Lasso y en lugar de enojarse, él la perdona. A partir de aquí la dinámica cambia entre todos los protagonistas, pues se involucran para salvar al AFC Richmond del descenso.

Pero quizá el sacrificio más grande es el de Roy Kent, quien acepta que no es el mismo jugador de antes y toma el rol de consejero para sus compañeros, aunque termina retirándose.

Al final de la primera temporada de ‘Ted Lasso’, la situación se pone tensa

En el último episodio de la primera temporada de Ted Lasso, vemos al Richmond jugando el partido más importante de su historia, contra el Manchester City de Jamie Tartt para evitar terminar en la segunda división de Inglaterra. Es por eso que Ted le da una gran charla y un montón de ánimo a sus jugadores antes de salir de la cancha.

Aunque lo dieron todo en el partido (y que solo necesitaban un empate para quedarse en la Premier League), el mismísimo Jamie Tartt arma una jugada que termina en gol en la portería del Richmond y así, manda al descenso a su exequipo.

Después de platicar con los jugadores, Ted Lasso presenta su renuncia a Rebecca, pero ella no acepta porque lo necesita para ascender. Así acaba la primera parte de esta historia, que sin duda nos dejó al filo del asiento con todo lo que pasó.

Es hora de repasar la segunda temporada de ‘Ted Lasso’

La segunda temporada de Ted Lasso arranca con un AFC Richmond echo un desastre, después de perder contra el Manchester City y terminar en la segunda división de la liga inglesa. Pero las desgracias para el equipo no paran ahí, ya que no pueden romper su racha de empates y para colmo, su goleador, Dani Rojas no puede pegarle bien al balón después de matar a la mascota del equipo de un balonazo.

También tenemos a Roy Kent, quien luego de retirarse se convierte en el entrenador del equipo de fútbol de su sobrina. Mientras tanto, Keeley intenta ayudarlo a encontrar su camino en la vida. A Roy le ofrecen ser comentarista deportivo, y aunque no está tan convencido, acepta el trabajo y le va de maravilla. Pero al final, se integra al cuerpo técnico de Ted Lasso.

Volviendo al AFC Richmond, Ted Lasso se reúne con la jauría (o sea, el Coach Beard, Nate y Higgins) para pensar en cómo ayudar a Dani. Ahí, llegan a la conclusión de que sufre de algo llamado The Yips, un fenómeno que supuestamente le da aún atleta no puede hacer lo básico en su deporte: en este caso, patear un balón.

La psicóloga Sharon Fieldstone llega a la segunda temporada de ‘Ted Lasso’

Aunque no está muy de acuerdo (porque no confía en los terapeutas después de su divorcio), Ted Lasso acepta contratar a un psicólogo deportivo para tratar a Danny. Es ahí cuando llega Sharon Fieldstone, quien en una sola sesión logra que Danny recobre la confianza y el toque con el balón.

Por otro lado está Rebecca, quien en la segunda temporada de Ted Lasso decide volver a conocer a otras personas en plan romántico. Pero después de una cita muy aburrida junto a Kelly y Roy (y unas sabias palabras de este último), la dueña del AFC Richmond se plantea esperar a la persona ideal.

Foto: Apple TV+

Y la encuentra en una app de citas con ni más ni menos que… Sam Obisanya. Sí, su jugador. La cosa entre ambos se complica por la diferencia de edades y culturas, pero al final, ambos terminan conectando y empiezan a salir a escondidas. Sí, hay más romance en esta temporada de Ted Lasso.

¿Se acuerdan de Jamie Tartt? Bueno, pues luego de abandonar al Richmond para irse con el Manchester City, Jamie deja el futbol para entrar a un reality show, del que lo eliminan en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, busca a Ted Lasso para tratar de volver al AFC Richmond y a pesar de que tanto él como el Coach Beard y compañía no están convencidos, dejan que regrese aunque sus compañeros no lo aceptan al inicio.

Nate es muy importante en la segunda temporada de ‘Ted Lasso

Tampoco podemos olvidar a Nate, quien tiene un montón de protagonismo en la segunda temporada, pues empieza a tratar mal al nuevo utilero del equipo y le empieza a subir la ambición, luego de que fuera un éxito una de las tácticas que le dio a Ted Lasso para ganar un partido importante.

Volviendo a Ted Lasso, en esta temporada conocemos algo muy fuerte sobre su pasado, pues nos enteramos que no le gustan hablar sobre su vida privada porque escuchó cuando su padre se quitó la vida y no pudo hacer nada para ayudarlo. Por si esto no fuera suficiente, Ted comienza a sufrir un ataque de ansiedad en pleno partido y Nate se convierte en el héroe del día por llevar al equipo a la victoria.

Imagen de ‘Ted Lasso’ / Foto: Apple TV+

Afortunadamente, Ted Lasso recibe la ayuda de Sharon, quien al final acepta seguir en terapia para tratar su ansiedad. Por otro lado, después de su pésima racha, el Richmond empieza a ganar tras la llegada de Roy Kent al cuerpo técnico, algo que no le parece a Nate, quien empieza a tramar algo verdaderamente malvado.

Hablando de Roy, al inicio no se lleva bien con Jamie Tartt, pero ambos empiezan a tratarse con respeto e inician una extraña amistad. Sin embargo, Jamie aún siente algo por Keeley y en una oportunidad, la besa. Por su parte, Kent comienza a sentir cierta atracción por la maestra de su sobrina y al final, tanto Roy como Keeley se confiesan la verdad y deciden darse un tiempo.

El final de la segunda temproad de ‘Ted Lasso’ es impactante

Como ya lo comentábamos antes, Nate se convierte en una persona llena de confianza y al ver que nadie le da el reconocimiento que cree que se merece, empieza a sabotear al equipo. Para empezar, él es quien filtra a la prensa que Ted Lasso sufre de ataques de ansiedad y a pesar de que se entera de que Nate soltó la información, decide no hacer nada y esperar a que se lo confiese… grave error.

En el último episodio de la tercera temporada, vemos al Richmond jugándose el ascenso y la verdad es que las cosas van muy mal. Después de todo, Ted Lasso y Nate tienen una intensa discusión donde este último saca todo el coraje que siente por el que consideraba su amigo. Aunque eso sí, el equipo gana y logra regresar a la Premier League.

Sin embargo, en un plot twist que jamás nos imaginamos, nos enteramos de que Nate se convirtió en el nuevo entrenador del West Ham, un equipo que compró el exesposo de Rebecca para molestarla… De esta manera acaba la segunda parte de Ted Lasso y ahora sí, están listos para checar la tercera temporada.