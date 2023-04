Hablar de The Evil Dead es referirse a una de las películas de terror más icónicas de todos los tiempos. Además, es la cinta que puso a Sam Raimi en el mapa como un cineasta de culto (hasta sus grandes incursiones venideras) y es en toda la extensión de la palabra, parte esencial de su legado… ¿Pero sabían que Evil Dead tenía otro nombre?

Quizá los más clavado ya tenían el dato. Pero para quienes no o para los recién iniciados en este universo (pues se viene Evil Dead Rise), la franquicia fue planeada con otro título. Y de hecho, el propio Sam Raimi recordó recientemente por qué decidió cambiarle el título.

Bruce Campbell en la primer apelícula de ‘The Evil Dead’. Foto: New Line Cinema.

‘The Evil Dead’ se iba a llamar diferente

Sí, lo sabemos. Hoy en día, es imposible no asociar la historia de Ash Williams (interpretado por Bruce Campbell) y el Necronomicón Ex-Mortis sin que a la primera, se nos venga a la mente el nombre de The Evil Dead (o sus derivados según la región de donde seas). Ya lo tenemos bien en la mente.

Dicho esto, ¿creen que la franquicia y la película de 1981 hubiera tenido el mismo impacto con otro nombre? Difícil saberlo, pero pudo suceder. Bueeeno, mejor dicho, el plan original del creador, Sam Raimi, era llamar a la primera película Book of the Dead.

El nombre era una clara referencia a H.P. Lovecraft, el escritor de terror y ciencia ficción que introdujo el término del ‘Necronomicón’ en sus novelas, y del cual eventualmente se servirían muchos creativos de diferentes ámbitos para desarrollar sus historias. Pero entonces, ¿por qué Raimi se decidió por The Evil Dead para el nombre de su historia?

Póster oficial de The Evil Dead de 1981. Foto: Especial.

La razón por la que Sam Raimi se decidió por ‘The Evil Dead’ como nombre de su película

Aunque no lo crean, a Sam Raimi no le gustaba para nada The Evil Dead como el nombre de su película. De hecho, sí le hizo el feo en su momento a ese título, pero no tenía de otra pues tenía que escoger entre dos nombres solamente. Y aquí se preguntarán varios, ¿cómo es posible que el director no haya podido escoger el nombre de su cinta?

Todo se debe a un tema con el espacio publicitario en periódicos. Book of the Dead ocupaba varias pulgadas de una página, y en ese tiempo el espacio publicitario se cobraba justamente por el espacio utilizado. Además, no es como que la cinta tuviera el mayor presupuesto de todos. Así lo contó Raimi en una entrevista reciente con Empire.

“El agente de ventas de la película, Irving Shapiro, nos sentó a Robert Tapert [productor], a Bruce Campbell [protagonista de la película] y a mí, y dijo: ‘Vamos a cambiar el título, muchachos. El espacio publicitario en el periódico se paga por pulgada… No podemos tener un título de cinco palabras. Se pueden quedar con ‘dead’ y pueden agregar alguna otra palabra. Pueden llamar a la película ‘101% Dead’ o ‘Evil Dead’.

Sam Raimi, creador de la franquicia ‘The Evil Dead’. Foto: Getty.

Al final, Sam Raimi, estando un poquito contra las cuerdas y contra sus deseos, decidió quedarse con el título menos feo de lo que le propuso Shapiro. The Devil Dead se quedó como nombre de la película, la franquicia creció y está de más todo lo que significa ahora ese título. Vaya historia, ¿no lo creen? ¿Les hubiera gustado el otro nombre?

Y ya que andamos en esas, acá les contamos sobre la película de The Last of Us que iba a dirigir Sam Raimi y por qué ya no se hizo. Esa historia también está chida, eh.