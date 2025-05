Lo que necesitas saber: 'The Paper' cuanta con la actuación de Oscar Nunez... y quizás sea el único que salió en 'The Office' a quien veremos en este spin off.

Peacock da a conocer un pequeño adelanto de la serie que forma parte del universo de la exitosa The Office: el muy comentado spin off, The Paper.

¿Quiénes actúan en The Paper?

Es sólo un pequeño vistazo, pero en él se puede ver a los protagonistas de la serie que, al igual que aquella estelarizada por Steve Carell, se desenvuelven en el mundo Godínez… trabajan en una oficina.

The Paper será protagonizada por Domhnall Gleeson, a quien muchos recordarán por la serie Ex Machina; también aparecerá Sabrina Impacciatore (The White Lotus)… y Oscar Nunez, el único actor proveniente de The Office.

¿De qué tratará The Paper?

Creada por Greg Daniels y Michael Koman, The Paper se ambienta en el mismo universo que la exitosa The Office. En ella veremos al equipo que creó el documental que inmortalizó a los empleados de Dunder Mifflin… los dirigidos por Michael Scott.

Pues bien, ahora ese equipo documental se enfocará en un periódico histórico de Toledo, The Truth Teller, y al editor que intenta revivirlo.

Primera imagen de ‘The Paper’, el spin off de ‘The Office’ / Imagen: nbcuniversal.com

¿Cuándo se estrena el spin off de The Office?

El elenco de The Paper se completa con Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo y actores que quizás ahora no son taaaaan reconocidos… pero, recordemos, así pasó con The Office.

El padre creador de todo The Office, Ricky Gervais, será productor ejecutivo de The Paper, lo mismo que Stephen Merchant, Howard Klein y Ben Silverman.

Esta nueva serie emanada de The Office será estrenada en septiembre de este año, por Peacock. Algo más que confirmado durante los anuncios de estrenos que realizó de NBCUniversal.

The Paper, serie del universo de The Office / Imagen: @peacock