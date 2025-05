Lo que necesitas saber: El director Zach Cregger, reconocido por su trabajo en 'Barbarian', regresa al cine de terror con 'Weapons'.

¡Prepárense amantes del cine de terror! Pues Warner Bros lanzó el primer tráiler de ‘Weapons’, la esperada y misteriosa película de Zach Cregger y luce perturbador.

Tráiler oficial de película de terror. // X:@newlinecinema

Primer tráiler de ‘Weapons’

Este martes, además del tráiler de ‘Now You See Me: Now You Don’t’, también vio la luz el adelanto de ‘Weapons’, película que promete estar llena de tensión, misterio y que sin duda será perturbadora (así como nos gustan los thrillers de terror).

El tráiler muestra a niños corriendo sin control, fenómenos extraños y rostros aterradores que caracterizan al director Zach Cregger. Pero nada mejor que ver el tráiler por ti mismo, así que acá te lo dejamos:

Fecha de estreno

La película se perfila como uno de los estrenos más esperados por los amantes del terror y buenas noticias, pues llegará a cines el próximo 8 de agosto de 2025.

Mientras se estrena, solo nos queda esperar y ver el adelanto de la película que sin duda alguna a más de uno dejará la piel chinita.

Póster oficial de película de terror. // X:@newlinecinema

¿De que tratará la película?

‘Weapons’ cuenta la historia en torno a un suceso inexplicable, pues a las 2:17 de la mañana, un grupo de estudiantes de una escuela desaparece de manera misteriosa y sin dejar rastro.

En búsqueda de respuestas, los padres sospechan de la maestra del grupo, a Sra. Gandy (interpretada por Julia Garner), aunque los niños reaparecen de manera repentina, dejando así la duda de que nadie sabe lo que esta ocurriendo en la ciudad.