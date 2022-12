En las últimas semanas, las cosas se pusieron color hormiga con DC Studios, sobre todo desde la llegada de James Gunn y Peter Safran como directores creativos. Muchos de los proyectos que tenían en puerta se vinieron para abajo, pues no van con los planes a futuro que ambos visualizan para la compañía y como era de esperarse, muchos se les fueron encima. Aunque hay quienes los defienden, como Zachary Levi, quien así como su personaje, salió a salvar el día… o algo así.

Ya se nos hizo costumbre leer que tiro por viaje, los medios más grandes de entretenimiento reportan que se están echando pa’ atrás con algunas producciones o de plano dándole las gracias a actores. Sucedió con la tercera cinta de Wonder Woman dirigida por Patty Jenkins –que no se sabe si se hará o no–, Henry Cavill confirmó que no volverá a interpretar a Superman y parece que lo mismo podría suceder con Dwayne Johnson y Black Adam. Sin embargo, el mismísimo Shazam! apoyó las ideas creativas que andan cocinando Gunn y Safran.

Zachary Levy como Shazam. Foto: Warner Bros

Zachary Levi defendió como Shazam! a James Gunn y los nuevos planes en DC Studios

Resulta que el pasado 22 de diciembre, Zachary Levi apareció en un vivo de Instagram para compartir sus pensamientos sobre la situación de DC Studios, pero sobre todo, para tranquilizar a los fans y pedirles que confíen en la visión de James Gunn y Peter Safran para el universo cinematográfico, pues no quiere que se dejen guiar por “conjeturas y molinos de rumores”. Y vaya que el actor habló largo y tendido de este tema, porque los defendió a capa y espada.

“No tienen ni idea de los razonamientos que hay detrás de ninguna de las decisiones que están pasando. La cantidad de conjeturas, rumores, dramas y tonterías que siguen circulando por Instagram y Twitter son ridículos. Es increíblemente ridículo. Así que yo diría que seamos pacientes y les demos algo de espacio y tiempo para intentar hacer algo realmente especial. Y creo que algo que DC merece tener, y algo que (Zack) Snyder intentó hacer y que al final no se materializó, chicos.”

El actor pidió a los fans que dejen ir el pasado y acepten lo que se viene

Además, Levi dijo que los nuevos directores andan reestructurando todo para entregar películas que los fans se merecen: “No sólo están tomando decisiones porque les gusta alguien o no les gusta alguien. Están tomando decisiones basadas en lo que es mejor para Warner Bros, DC, todo ese estudio y entidad, y tratando de hacer felices a tantos fans y a tanta audiencia como puedan”.

Por último pero no menos importante, Zachary Levi –quien pronto estrenará Shazam! Fury of the Gods– pidió a todos los que siguen el universo cinematográfico de DC que superen el pasado –pues no todo lo que vino antes fue perfecto– y que abracen las nuevas películas que se vienen. Pero en particular, suplicó que le den chance a los creativos de hacer su trabajo porque el futuro pinta bien.

“Si estás ahí fuera y realmente te gusta lo que pasó antes, puedes hacerlo, está bien. Pero date cuenta de que hay mucha gente a la que no le gustaron esas cosas, y siempre deberíamos intentar llegar al mayor público posible, hacer feliz al mayor número de gente posible. Para eso estamos en el entretenimiento, y eso es lo que creo que Peter y James están tratando de hacer. Y no es una posición fácil, les dieron todas estas cosas que ya estaban en mucho conflicto. Así que chicos, denles un respiro. Tómenlo con calma. Tómense un respiro”.