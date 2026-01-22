Lo que necesitas saber: Harry Styles regresa a México en 2026 y estos son los detalles: Fechas, boletos para verlo en Estadio GNP, fechas de las preventas y cómo comprar boletos.

¡Harry Styles regresa a México! Esto no es un simulacro mis queridas ‘Harries’ es una realidad. Harry Styles regresa a nuestro país con la residencia —porque así decidió llamarla— Together, Together en la que escucharemos las canciones de su nuevo álbum Kiss All Time. Disco, Occasionally que estará disponible a partir del 6 de marzo de 2026.

Sí, luego de correr maratones y pasear por las calles de diferentes ciudades de la mano de Zoë Kravitz el cantante británico dará a conocer al mundo su cuarto disco en una residencia con la que visitará siete ciudades con invitados especiales.

Esto es lo que se sabe hasta el momento del tour de Harry Styles… además de que tendrás no una, ni dos, ni tres sino ¡30 fechas en el Madison Square Garden, en Nueva York! Así que posibilidades de verlo después de tres años de ausencia habrá.

Fechas de los conciertos de Harry Styles en México

Together Together es el nombre de la residencia del cantante que llegará, específicamente, a CDMX con dos fechas:

31 de julio de 2026

1 de agosto de 2026

¿Dónde serán los conciertos de Harry Styles en México?

El Estadio GNP, en CDMX, será el lugar que recibirá a Styles de nueva cuenta.

Bueno, la última vez que la ciudad recibió a Harry fue en este mismo recinto [cuando todavía se llamaba Foro Sol] en 2022 luego de reprogramar los shows del Love On Tour por la pandemia.

¿Quién abre los conciertos a Harry Styles en México?

También deben saber que Harry Styles no viene solo, Jorja Smith será su invitada especial durante los dos conciertos en México.

¿Dónde es el Estadio GNP Seguros?

El estadio se encuentra en Viaducto Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, CDMX.

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros?

Así puedes llegar al Estadio en transporte público.

¿Cómo llegar el Estadio GNP en Metro?

Una de las maneras más prácticas para llegar al concierto es en transporte público.

Si decides usar el Metro, las estaciones más cercanas —dependiendo de la puerta por donde debas accesar— son de la Línea 9 (Dirección Pantitlán – Observatorio):

Velódromo

Ciudad Deportiva

Puebla

El horario del Metro CDMX es:

Lunes a sábado de 5:00 a 00:00 horas

Domingo y días feriados de 7:00 a 00:00 horas

Y su costo es de 5 pesos mexicanos por persona y necesitarás Tarjeta de Movilidad para usarlo; esta la venden en las taquillas o máquinas expendedoras de todas las estaciones del Metro CDMX.

¿Cómo llegar al Estadio GNP en Metrobús?

Otra manera de llegar al Estadio GNP es en Metrobús. La Línea 2 (Dirección Tacubaya – Tepalcates) es la más cercana y la estación que mejor te queda depende de la entrada por la que debas entrar:

Iztacalco

UPIICSA

El Rodeo

El pasaje tiene un costo de 6 pesos mexicanos y también necesitarás Tarjeta de Movilidad.

Checa todos los detalles de cómo llegar al Estadio GNP Seguros por si es tu primera vez en este recinto o simplemente te pierdes en camino al concierto.

¿Cómo comprar boletos para Harry Styles México 2026?

Esto es todo lo que tienes que saber para asegurar tu lugar en estos shows que, prometen, ser memorables.

Preventa para los conciertos de Harry Styles en México 2026

Pongan mucha atención. Las preventas para los conciertos de Harry Styles se llevará a cabo en estas fechas:

Preventa Beyond – 26 de enero de 2026 a las 9:00 horas

Preventa Priority – 27 de enero de 2026 a las 9:00 horas

Preventa Banamex – 28 de enero de 2026 a las 11:00 horas

Venta general de boletos para los conciertos de Harry Styles en México

La venta para el público general con cualquier tarjeta de crédito se llevará a cbao el 29 de enero de 2026 a las 11:00 horas.

Precios de los boletos para Harry Styles en México 2026

Aún no se han revelado los precios de los boletos pero sí las zonas en las que estará dividido el Estadio GNP:

Zona GNP

Naranja B

Naranja C

Verde B

Verde C

General A

General B

General C

Pit Kiss

Pit Square

Pit Circle

Pit Disco

Mapa de Harry Styles en México en el Estadio GNP Seguros

Ticketmaster ya reveló el mapa oficial que tendrá el escenario de los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP.

¿Cuántas personas le caben el Estadio GNP Seguros?

Tiene capacidad para 65 mil personas.

Kiss All Time. Disco, Occasionally, el cuarto álbum de Harry Styles

Pasaron tres años desde la última vez que vimos a Harry Styles sobre un escenario. El cantante se tomó su tiempo para crear un álbum de 12 temas en los que, al parecer, quiere convertir cualquier lugar en un dancefloor de la década de 1970.

La primera canción que dio a conocer, previo al lanzamiento mundial del disco el 6 de marzo de 2026 es Aperture.

Este es el tracklist de Kiss All Time. Disco, Occasionally:

Aperture American Girls Ready, Steady, Go! Are You Listening Yet? Taste Back The Waiting Game Season 2 Weight Loss Coming Up Roses Pop Dance No More Paint By Numbers Carla’s Song