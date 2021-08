18 atletas que brillaron como nadie en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 llegaron a su fin, pero las memorias que dejaron serán inolvidables -al igual que los que se han vivido en cada justa olímpica y tenemos cerca del corazón-, desde triunfos, grandes gestas, compañerismo y un sinnúmero para contar a las siguientes generaciones.

Desafortunadamente no todos los atletas que compiten pueden brillar como quisieran, pero hay otros que tienen la oportunidad de grabar sus nombres con letras doradas en la historia del deporte y de los Juegos Olímpicos y aquí los recordaremos.

Tokio 2020 fue una justa diferente a las anteriores: la postergación, el competir sin aficionados, los temas mentales en los atletas, los cuartos lugares de México y la creación de nuevas figuras en los deportes que tomaron la batuta de aquellos que dejaron vacantes sus lugares (aquí les hablan Phelps y Bolt).

Las figuras de Tokio 2020

Richard Caparaz – Ciclismo de Ruta

Es el primer latinoamericano en ganar la prueba de ruta en Juegos Olímpicos, además es el primer ciclista varón que logra oro olímpico precedido de tres podios en las tres vueltas más importantes: Giro 2019, La Vuelta 2020 y Tour de Francia 2021.

Ahmed Hafnaoui – Natación

Nadie tenía presupuestada una medalla del tunecino en los 400 metros libres, razón por la que fue colocado en el octavo carril. Es el quinto medallista de oro para Túnez en toda la historia de los Juegos Olímpicos y por si fuera poco es hijo de Mohamed Hafnaoui, uno de los grandes símbolos del basquetbol de Túnez.

Anna Kiesenhofer – Ciclismo de Ruta

La ciclista austriaca de 30 años de edad acaba de ganar la prueba de ruta en los Juegos Olímpicos, casi como una desconocida. Durante la temporada 2017 sufrió varios problemas de salud: anunció que sufría amenorrea y osteoporosis en la columna lumbar, así que se apartó de las competencias indefinidamente.

Dos años después hubo buenas noticias, ya que regresó a su gran pasión y clasificó a Tokio 2020, hasta dar la sorpresa en el primer lugar. Además, presume sus estudios con orgullo: Viena, Cambridge y España son testigos de sus conocimientos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sopitas Deportes (@sopitasdeportes)

Hidilyn Díaz – Halterofilia

Ganó la medalla de oro en la prueba de 55 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hidilyn Díaz hizo historia en ser la primera en ganar un oro en Juegos Olímpicos para su país, además de la medalla de oro olímpica, la filipina impuso nuevo récord olímpico en su prueba para halterofilia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sopitas Deportes (@sopitasdeportes)

Ariarne Titmus – Natación

La revelación de la natación en Tokio 2020 y en una rival incómoda para Katy Ledeky, quien en Río 2016 no tuvo rivales. Tiene 20 años de edad y disputa sus primeros Juegos Olímpicos y ganó la medalla de oro en las pruebas de 200 y 400 metros libre.

Caeleb Dressel – Natación

Dressel se impuso en los 100 metros libres con récord olímpico (47.02 segundos) y ya suma dos medallas de oro en Tokio 2020. Fue la cuarta medalla de oro olímpica en la carrera de Dressel y la primera en un evento individual en Juegos Olímpicos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sopitas Deportes (@sopitasdeportes)

Tatjana Schoenmaker – Natación

La sudafricana que impuso un nuevo récord mundial, Schoenmaker conquistó la medalla de oro en los 200 metros estilo pecho con un registro de 2:18.95 minutos. Destrozó la marca anterior, de la danesa Rikke Moller Pedersen, de 2:19.11.

Elaine Thompson-Herah – Atletismo

Con marca de 10.61 segundos, la jamaicana se llevó el oro olímpico en los 100 metros planos, la prueba reina del atletismo. Dejó en el camino a sus compatriotas Shelly-Ann Fraser-Pryce y Shericka Jackson a sus 29 años de edad.

Marcell Jacabs – Atletismo

Le dio un oro histórico a Italia en la prueba reina del atletismo, el país de la bota nunca se había subido al podio en la prueba de 100 metros planos. El corredor registró un tiempo de 9.80 para conseguir la presea dorada y vencer a sus rivales.

Sifan Hassan – Atletismo

Sorprendentemente Hassan tropezó en la ronda preliminar de los mil 500 metros planos, se levantó y ganó la prueba para calificar a las semifinales. Horas después compitió en la final de los 5 mil metros y se colgó la medalla de oro.

Jade Carey – Gimnasia

En la prueba de piso de la gimnasia, Jade registró 14.366 para llevarse el oro, que había ganado Simone Biles en Río 2016. Jade Carey se recompuso, después de quedar octava en la final de salto y se colgó la presea dorada.

Simone Biles – Gimnasia

Aunque se fue de Tokio 2020 sin medallas de oro, pero con un enorme legado en el deporte. Simone Biles renunció a cuatro finales por salud mental y episodios de desorientación. Se recuperó para la final de viga y conquistó la medalla de bronce.

Y sin embargo, su máximo logro no lo alcanzó en el gimnasio; trascendió más allá y despertó el debate sobre la importancia de la salud mental en el deporte y encontró eco en figuras como Naomi Osaka y hasta el mismísimo Michael Phelps.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sopitas Deportes (@sopitasdeportes)

Karsten Warholm – Atletismo

Rompió el récord olímpico que estaba vigente desde Barcelona 1992, lo destrozó por casi un segundo en los 400mts con vallas. Pero el camino a la medalla de oro no fue fácil, pues se sometió a una rigurosa dieta y un campamento de entrenamiento extenuante (aquí te contamos de qué hablamos sobre sus entrenos).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sopitas Deportes (@sopitasdeportes)

Andre De Grasse – Atletismo

Se convirtió en el heredero de Bolt en los 200 metros planos, en Río 2016 “amenazó” a Usain Bolt, pero el jamaicano le hizo saber en plena meta que aún no era su momento. En Tokio 2020, el canadiense encontró la gloria con un tiempo de 19.62 segundos.

Sky Brown – Skateboarding

Fue una de las primeras medallistas en la historia de los Juegos Olímpicos en el skateboarding en su modalidad de park. La skater de la Gran Bretaña se llevó el bronce a sus 13 años de edad, se convirtió en la atleta británica más joven en ganar una medalla.

Hongchan Quan – Clavados

Sorprendió al mundo a sus 14 años de edad al ganar la medalla de oro en clavados. Pero no sólo es su presea dorada, realizó un clavado en el que todos los jueces la calificaron con 10, un diez perfecto en su competencia desde la plataforma de 10 metros.

Por si fuera poco, dedicó su medalla a su madre quien está enferma: “Quiero ganar suficiente dinero para mantenerla“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sopitas Deportes (@sopitasdeportes)

Antonella Palmisano – Marcha

Antonella Palmisano se quedó fuera del podio en Río 2016, cuando Lupita González se colgó la plata. Comenzó a posicionarse como una de las grandes exponentes de la disciplina en el Mundial, en el cual ganó la medalla de bronce. En Tokio 2020 conquistó al fin la medalla de oro que tanto había buscado.

Suni Lee – Gimnasia

La gimnasta se convirtió en la miembro más joven del equipo de gimnasia de Estados Unidos y no sólo eso, ganó la medalla de oro en la prueba de All Around, además es la primera persona de ascendencia hmong en formar parte del equipo olímpico.