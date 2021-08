Los seis momentos que marcaron la inauguración de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

El reloj de arena terminó y por fin podemos decir que ya arrancaron oficialmente los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. La ceremonia de inauguración en cualquiera de las justas no sólo marca el inicio para los atletas, también se viven momentos llenos de emoción y algunos significativos.

La bandera de Japón se elevó en el asta como señal de que el país nipón estaba listo para iniciar las competencias, pero primero tenían que dar un espectáculo en el que no escatimaron -como en los Juegos Olímpicos y aquí lo recordamos- y aprovecharon todo el Estadio Olímpico.

El símbolo de los Juegos Paralímpicos de a poco fue apareciendo, unos globos controlados por las personas que participaron en el acto de inauguración, se posicionaron en el centro del campo para formar un símbolo gigante formado.

Los momentos de la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos

Equipo de refugiados abre el desfile de delegaciones

A diferencia de los Juegos Olímpicos, en el que el primer país en aparecer en el desfile es Grecia, en los Juegos Paralímpicos las cosas cambian. Pues Grecia no es la cuna del Paralimpismo, como sí lo es en el Olimpismo, así que ellos no comenzaron el desfile.

Fue el equipo de refugiados quien abrió el desfile, con una sonrisa en el rostro y grandes historias de las que vale la pena hablar, pero con la emoción de ya presentarse en competencias.

Afganistán en el desfile de delegaciones

La situación es complicada en Afganistán y desafortunadamente los atletas que competirían en los Juegos Paralímpicos, no podrán asistir –aquí te contamos la razón-, peeeeero eso no fue motivo para que el país no estuviera en la ceremonia de inauguración.

Cuando desfilaban las delegaciones en el Estadio Olímpico, la bandera de Afganistán fue mencionada y aunque desafortunadamente no había atletas acompañado la bandera, fue un homenaje a los dos atletas afganos que no podrán participar en Tokio 2020.

Sarah Aljumaah con Arabia Saudita

Arabia Saudita se presentó oficialmente en los Juegos Paralímpicos y ya es una participación histórica, pues Sarah Aljumaah será la primera mujer en la historia en representar al país en una justa Paralímpica, peeeeeero no sólo fue eso en esta ceremonia de inauguración.

Además de ser la primera mujer en participar para Arabia Saudita, también fue la primera abanderada en la historia del país, sin duda, las mujeres no se cansan de hacer historia en el mundo.

Nueva Zelanda ausente en atletas no en desfile de delegaciones

Al igual que Afganistán, el país de Oceanía no podrá tener participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y desafortunadamente los atletas no estarán debido al confianamiento por COVID-19 que se vive en Nueva Zelanda, así que, se dio otro homenaje a los ausentes por diferentes temas.

La delegación mexicana en Juegos Paralímpicos

México tendrá una participación notable en estos Juegos Paralímpicos y los atletas siempre sonrientes nos ilusionan con ganar muchas medallas, de hecho, la delegación mexicana está en busca de un récord histórico de preseas totales y doradas.

Los abanderados Diego López y Amalia Pérez portaron con orgullo los símbolos patrios y llevaron en lo más alto la bandera de México, como en cada justa Paralímpica lo hacen. Uno de los momentos más significativos para todos los mexicanos.

¡MÉXICO! ¡VIVA MÉXICO! 🇲🇽🤗🥳 Con Amalia Pérez y Diego López portando el lábaro patrio, la delegación mexicana hace su presentación en esta #CeremoniaDeApertura en #JuegosParalímpicos #VamosConTokyo

EN VIVO: https://t.co/G0po91CHxS pic.twitter.com/8DZdJq6wy3 — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 24, 2021

El encendido del pebetero de los Juegos Paralímpicos

El camino del fuego paralímpico siempre será un momento icónico en cada justa y en Tokio 2020 no podía ser la excepción. 3 atletas paralímpicos históricos de Japón llevaron las antorchas en el Estadio Olímpico e hicieron un relevo para el fuego.

Personal médico que ha estado el pie del cañón durante la pandemia por COVID-19, ellos fueron los encargados de realizar el último relevo del fuego paralímpico a 3 atletas activos que estarán en Tokio 2020 para encender el pebetero, que tiene forma de sol.

Los 3 ateltas se pusieron junto a la estructura y acercaron el fuego paralímpico para encender el pebetero, uno de los momentos más emocionantes de toda la ceremonia de inauguración.