Todavía no sabemos en qué equipo jugará Aaron Rodgers para la temporada 2023, es más, todavía no tenemos ni la más remota idea de si jugará o no en la NFL.

Peeeeeeeero, si algo tiene seguro Aaron Rodgers, es lo que hará en el mes de junio y no, no tiene nada que ver con los Jets, con los Packers o con futbol americano.

Su compromiso de junio, está totalmente alejado de los emparrillados, porque será orador en una importante conferencia en Denver, Colorado.

Aaron Rodgers, su futuro es incierto en NFL – Foto: Getty Images

Y no es la primera vez que Aaron Rodgers participa en una conferencia, porque hace unos meses dio una plática sobre amor a uno mismo en un seminario de Astrología, fue el orador invitado de lujo.

Además, el mariscal de campo es un hombre renovado, pues hace unas semanas se fue a un retiro en la oscuridad en unas montañas, básicamente fue a meditar y encontrarse nuevamente.

¿Dónde jugará el QB en 2023? – Foto: Getty Images

La conferencia de ciencia psicodélica en la que participará Aaron Rodgers

Entre que son peras o son manzanas, el QB está dejando un poquitín de lado su futuro en la NFL, porque realmente no sé sabe qué decidirá y está dejando que tanto Jets como Packers hagan sus negociaciones.

Pero, regresemos a lo importante sobre la conferencia de ciencia psicodélica a la que fue invitado Aaron Rodgers y no es un tema de broma o algo, al QB realmente le apasionan estos temas.

Aaron Rodgers en NFL Honors – Foto: Getty Images

Recordemos que fue una de las personas más criticadas durante la pandemia de COVID-19, por su negativa a vacunarse y todo porque según sus propios estudios, la vacuna podía hacer que no tuviera hijos… ¡esto es real y acá te dejamos ese chismecito!

La cosa es que, Aaron Rodgers estará del 19 al 23 de junio y aunque no sea confirmado cuál será el tema del que el mariscal de campo hable, será todo un espectáculo.

El QB será orador de nuevo – Foto: Getty Images