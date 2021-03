En imágenes: Acapulco despidió a Alexander Zverev como un mexicano más

¡Terminó la edición número 28 del Abierto Mexicano de Tenis! En una burbuja y con estrictas medidas sanitarias, Acapulco recibió a estrellas como Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev, quien se coronó campeón.

La última semana se llenó de emocionantes partidos y calurosos recibimientos. Sin embargo, Tsitsipas y Zverev se ganaron el corazón de los mexicanos por detalles que van más allá de su juego en la cancha.

Desde su amor por la comida local, lucir playeras de la Selección Mexicana y soltar palabras en español, ambos se llevaron aplausos y ovaciones desde las gradas.

Advertisement



Primero, el griego y quinto en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) deslumbró con su español. Además de aprender varias frases, sorprendió al declarar que su nueva frase favorita es “ya te cargó el payaso”. 🤡

“He comido comida mexicana todos los días, es lo mejor que hay aquí; no me mal interpreten, estoy enamorado de la cultura y de la comida. Estoy enamorado de las tortillas, tacos, nachos, me gustan muchísimo las enchiladas“, explicó Tsitsipas en conferencia de prensa luego de avanzar a la Final.

Cariño para los finalistas

Esta no es la primera vez que Acapulco recibe a Alexander Zverev. En más de una ocasión, el tenista alemán ha pronunciado su amor por el puerto y en general por México; de hecho, en 2019 también jugó en la CDMX, contra Roger Federer.

No obstante, el título del Abierto Mexicano de Tenis ya se le había negado y ahora regaló una increíble Final contra Tsitsipas. El número 7 del mundo se llevó la victoria por 6-4 y 7-6 (7-3).

Algo que siempre garantiza la afición mexicana es un gran ambiente, y esta vez no decepcionó. Desde que los finalistas saltaron a la cancha, hasta que se despidieron, siempre hubo aplausos, gritos y mucho cariño.

¡Qué noche! ¡Qué final! ¡Qué afición! #AMT2021 G R A C I A S por acompañarnos un año más 💙#CelebratingTennis pic.twitter.com/uiWVrbWU4G — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) March 21, 2021

El match point del partido llegó en tie break. Ahí, todos los asistentes (y los que estaban al otro lado de la televisión) ya estaban al filo de la butaca, pero tras 2 horas y 17 minutos de juego, Zverev pudo concretar su triunfo.

¡Zverev levantó El Guaje en Acapulco! 👏👏👏 La final del #AMT2021 tuvo puntos espectaculares, match points salvados y ¡mucha acción! Para ver los partidos completos del #AMT2021, sintoniza ESPN #CelebratingTennis pic.twitter.com/LrwL3JkZWC — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) March 21, 2021

En la ceremonia de premiación, era evidente que Stefanos Tsitsipas estaba molesto por la derrota. Por ello, el público de Acapulco se encargó de darle ánimos para luego recibir a Alexander Zverev, el flamante campeón.

“Next year, baby“, gritó una persona desde la tribuna. El griego repitió la frase y no pudo evitar sonreír tímidamente, a pesar de la decepción que implicó caer en la cancha principal.

When is @steftsitsipas gonna win Acapulco? NEXT YEAR, according to the fans 😂#AMT2021 pic.twitter.com/bIzR550N40 — Tennis TV (@TennisTV) March 21, 2021

El romance entre Acapulco y Alexander Zverev

Del otro lado, todo fue felicidad. A Acapulco viajó la familia de Alexander Zverev, así como su equipo de trabajo, por lo que estuvo bien acompañado en todo momento y los fans complementaron el apoyo.

Con el famoso trofeo en forma de pera en mano, Sascha se enfundó en una playera de la Selección Mexicana. Alabó a su rival, agradeció el recibimiento durante la última semana y el público respondió “adoptándolo”.