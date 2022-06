La Selección Mexicana no se ve nada bien de cara a la Copa del Mundo que nos espera en noviembre. Y no es que lo digamos sólo porque no nos gusta cómo juega, sus resultados lo dejan claro pues ya se nota incluso en el Ranking Mundial de la FIFA.

La FIFA actualizó su Ranking Mundial y México cayó unos lugares

Oh sí, la FIFA actualizó nuevamente su tan famoso Ranking Mundial y en esta ocasión no le fue nadita bien a México. El ‘Tri’ descendió algunos lugares respecto a la última actualización de marzo, pues oficialmente estamos fuera del Top 10 global.

Foto: MexSport

La Selección Mexicana se ubicó en el lugar 9 del Ranking de la FIFA el pasado 31 de marzo, de hecho, quizá recuerdes que por ahí existía una combinación en las eliminatorias que hubiera puesto a México como cabeza de grupo en el Sorteo de Qatar 2022.

Sin embargo, en esta última actualización del 23 de junio, el equipo dirigido por Gerardo Martino aparece hasta el lugar número 12, es decir, fue rebasado por equipos como Países Bajos, Dinamarca y Alemania.

Sí, son sólo tres lugares, pero hablamos de tres lugares que se perdieron en cuestión de unos meses y a raíz de los partidos que ha tenido México para prepararse rumbo a Qatar 2022. Y si consideramos los más recientes resultados de la Selección, en el siguiente ranking podría ser peor.

Foto: MexSport

Así quedó el Top 10

El nuevo ranking de la FIFA no tuvo grandes cambios en realidad, pero sí significativos. Brasil se mantiene como número 1 en el mundo, mientras que Bélgica no suelta el segundo lugar.

Argentina es la selección que dio un pequeño salto, pues ascendió un puesto y ahora está por encima de Francia. Inglaterra mantiene el quinto peldaño, superando todavía a España. Italia, Países Bajos, Portugal y Dinamarca completan el Top 10.

Foto: Getty

El único consuelo para la Selección Mexicana es que se mantiene como la número 1 en Concacaf, aunque no muy lejos de Estados Unidos. El equipo de las barras y las estrellas está en el lugar 14 (Uruguay es el 13). Canadá también bajó varios lugares, del puesto 38 al 43, mientras que Costa Rica se ubica en el lugar 34.

Y otra buena noticia podría ser que la FIFA hizo oficial el incremento de 23 a 26 jugadores en la lista final para el Mundial. Así que no hay excusas para que Martino deje fuera a ciertos jugadores que todos piden, ¿no?