Adalid Maganda confirma que volverá a la CONAPRED tras despido de la FMF

Adalid Maganda busca recuperar su lugar una vez más en el gremio arbitral, después de ser dado de baja por el polémico arbitraje de la primera jornada entre Toluca y Querétaro, por lo que aseguró que llevará el caso de nueva cuenta a la CONAPRED.

Maganda fue dado de baja por la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol el 2 de febrero. Desde ese entonces, Maganda y su defensa han sostenidos dos audiencias, para buscar un acuerdo, la últimas de ellas el jueves 11 de febrero, sin que haya un acuerdo entre la comisión de arbitraje y la defensa de Maganda.

Ante esta situación, Maganda explicó que llevará su caso una vez ante la CONAPRED (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación), al considerar que la comisión de arbitraje no actúa de la misma forma con otros silbantes ante malas actuaciones.

Los argumentos de Maganda

Maganda aceptó que tuvo errores en el partido de la primera jornada, sin embargo ha señalado que otros silbantes han cometido errores similares y las sanciones se quedan en suspensiones.

La Comisión de Arbitraje acusó a Maganda por pitar juegos amateurs, en los cuales violó los protocolos de sanidad, sin embargo, el silbante ha indicado que otros silbantes han cometido otro tipo de indisciplinas sin que sean incluso sancionados.

Por ello, Maganda buscó las audiencias, pero éstas no han tenido efecto. “Fueron muy soberbios, no hubo resolución, no quieren arreglar las cosas, entonces vamos a llevar a cabo una serie de acciones y ya el lunes acudiremos a CONAPRED. Vanos a ir hasta las últimas consecuencias en México y a nivel internacional”, advirtió el silbante

No es la primera vez

Cabe recordar que Maganda ya había siso despedido de la Comisión de Arbitraje en abril de 2018 y acudió ante la CONAPRED al señalar que su despido implicaba un acto de racismo y en noviembre del mismo entró a huelga de hambre para pedir su reincorporación al gremio arbitral.

Maganda recuperó su trabajo y después de un proceso en divisiones inferiores, volvió a Primera en 2020, por lo que CONAPRED siguió su caso desde que se anunció la baja en este año.

“Ellos ya dieron su postura de que no quieren arreglar (comisión de arbitraje), entonces defienden a racistas. Y te digo algo, la federación puede salir muy raspada en este tema, esto va a llegar a instancias nacionales e internacionales”, compartió en ESPN.