Lo que necesitas saber: FIFA otorgó un premio de 42 millones de dólares por ganar el Mundial de Qatar 2022

El periodista Román Molina ha revelado una serie de irregularidades de la AFA, vinculadas al lavado de dinero, desvío de recursos y hasta un escándalo selecciones menores femeniles, justo el día en que la Selección de Argentina juega los Cuartos de Final del Mundial 2026, y lo peor del caso es que la FIFA habría estado al tanto de los hechos, de los cuales se hizo de la vista gorda.

La investigación de Román Molina podría bajo la mira a la AFA y en específico a Cláudia Tapia, actual presidente del organismo y por lo tanto responsable de esta serie de señalamientos, que a continuación te compartimos uno por uno.

El FBI también investiga a la AFA

El caso de abuso en los equipos femeniles de Argentina

Aquí cobra relevancia el nombre de Diego Guacci, entrenador de las categorías juveniles de la Selección Argentina Femenil Sub 15 y Sub 17 y quien en 2021 fue denunciado ante la FIFA por cinco futbolistas por abuso, acoso y maltrato a jugadoras menores de edad.

FIFA, sin embargo, absolvió al entrenador bajo el argumento de que no había pruebas suficientes y para colmo de males reveló el nombre de las cinco jugadoras.

En mayo de 2026, otras seis jugadoras levantaron la voz contra Diego Guacci y también contra su pareja. Una de las jugadoras dijo: “Me hostigaba por mi sexualidad… como si fuese que ser lesbiana está mal. Me mandaba a bañar sola, lejos del equipo, en un vestuario gigante donde yo tenía miedo de que me pasara algo”, dijo de acuerdo con Clarín.

Diego Guacci

“Diego Guacci me acosaba, me pedía fotos desnuda y si no le mandaba no jugaba. Me decía que si decía algo me iba a buscar por cielo y tierra para matarme”, dijo sobre su experiencia en River Plate.

AFA usó una empresa fantasma para recibir el premio económico tras ganar el Mundial de Qatar

Argentina ganó el Mundial de Qatar 2022, tras imponerse en la final a Francia en tanda de penales y FIFA otorgó un premio económico de 42 millones de dólares. Ese premio se entrega directamente a la federación ganadora, en este caso debía ser a la Asociación de Futbol Argentino (AFA).

Messi Campeón del Mundo en Qatar 2022 / Mexsport

Sin embargo, la investigación indica que nueve días antes de la final, la AFA otorgó todos los derechos comerciales internacionales a una empresa recién creada, con sede en Miami, Estados Unidos, ajena al futbol, y desde ahí ya empieza a verse que la cosa iba chueca.

Entonces FIFA transfirió el premio económico a esta empresa, que además recibió una comisión del 30%, o sea que esos 42 millones que quedó con 12.6 millones. También recibió billete del patrocinador de la selección, es decir, Adidas, y por derechos de transmisión. El contrato con esta empresa se extiende hasta 2030.

Todo el dinero que ingresó a este empresa fue distribuido por varios bancos de Estados Unidos y se repartió después a otras “empresas interconectadas para ocultar a los beneficiarios reales”.

El caso se pone turbio porque esta investigación indica que se realizaron transferencias de millones de dólares a personas comunes con problemas económicos serios y tras recibir estos fondos dejaron sus ciudades, cambiaron sus números telefónicos y cambiaron su estilo de vida.

Foto: @afa

Además se compraron propiedades de lujo, aviones, yates, se financió la compra karts, ademas de la adquisición del club Perugia, en Italia.

Periodistas amenazados

Esta investigación se originó con el diario La Nación, sin embargo Román Molina indica que los periodistas que comenzaron esta investigación fueron amenazados y difamados, sin embargo establece que no sólo la AFA es responsable de estos casos, sino que ha contado con el apoyo de la FIFA, en especial del director legal de la FIFA, el español Emilio García, que tiene vínculos con la AFA.

Así que esto pinta para que se arme un problemón en la AFA por diferentes frente y la FIFA, que celebrará una pequeña parte de del Mundial 2030 en Argentina, salga salpicada e incluso bastante manchada.