Lo que necesitas saber: Jayden Adams fue titular en el partido contra México el 11 de junio

Jayden Adams, futbolista de la Selección de Sudáfrica y que jugó el partido inaugural del Mundial 2026 contra México, falleció a la edad de 25 años, confirmó la Federación Sudafricana de Futbol en sus redes sociales.

Jayden Adams fue titular con la Selección de Sudáfrica en el juego contra México el pasado 11 de junio en el Estadio Ciudad de México o Estadio Azteca, y disputó 64 minutos, antes de ser sustituido. Sólo un mes después se confirmó su fallecimiento.

Jayden Adams ante México / Mexsport

¿De qué murió Jayden Adams?

Aún se desconocen las causas del fallecimiento de Jayden Adams, quien jugaba para el Mamelodi Sundowns, club que tuvo un papel protagónico en la última Champions League de la CAF.

“Es con profundo pesar que Mamelodi Sundowns puede confirmar el fallecimiento del talentoso mediocampista de Bafana Bafana, Jayden Adams” publicó el club.

“El Presidente y la Familia Motsepe, la Junta Directiva, el Equipo Técnico, los Jugadores, la Gerencia, el Personal, los Aficionados del Mamelodi Sundowns FC y toda la Nación Amarilla expresan sus más sentidas condolencias a la familia y amigos mientras lloramos la pérdida de Jayden”, agrega.

Jayden Adams falleció a los 25 años / Mamelodi Sundowns

Jayden Adams jugó tres de los cuatro partidos mundialistas de Sudáfrica

Además del juego contra México, Adams tuvo actividad en los dos siguientes partidos de sus selecciones en la fase de grupos.

Su abuelita, Marianna Adams, falleció previo al juego contra Chequia y sin embargo se mantuvo en el plantel y disputó 45 minutos de aquel partido en el cual Sudáfrica empató 1-1.

Jayden Adams ante César Montes / Mexsport

Disputó 10 minutos en el triunfo contra Corea del Sur, en Monterrey, donde su selección conquistó el pase a los Dieciseisavos de Final, donde Sudáfrica cayó 1-0 contra Canadá. Ese fue el único partido en el que no tuvo actividad.