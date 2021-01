La historia de cómo Lineker y Arsenal salvaron del suicidio a un aficionado con Síndrome de Asperger

Jake es un joven británico, aficionado al futbol y seguidor del Arsenal. Es uno de los 114 millones de seguidores del equipo de Londres en todo el planeta y el primer día del año pidió ayuda en las redes sociales y la encontró en el futbol.

El joven aficionado del Arsenal vive con Síndrome de Asperger, un trastorno dentro del espectro del autismo y que sufren dos de cada 10 mil niños en el mundo, de modo que para él la interacción social no es sencilla. La pandemia del coronavirus le ha provocado depresión y ansiedad, por lo que intentó suicidarse.

A través de su cuenta de Twitter, Jake mostró una imagen con tiras de pastillas, las cuales habría consumido para quitarse la vida. En su publicación también dejó un mensaje: “Si estas leyendo esto, significa que con suerte he tomado suficientes de estos para terminar con mi vida”, dijo en referencia al medicamento.

“Estoy harto de estar solo, viviendo con Síndrome de Asperger y estoy harto de vivir con depresión y ansiedad y no veo razón para seguir adelante. Este brote de COVID-19 me ha hecho notar que soy un inútil y no tengo motivos para vivir, así que esto es una despedida”, indicó en su publicación.

If your reading this that means I’ve hopefully taken enough of these to end my life , because I’m fed up of being on my own , living with Asperger’s syndrome/ autism and I’m fed up of living with depression and anxiety all the time and I see no reason to carry on pic.twitter.com/VDtRtk94d2 — Jake Coare (@JakeCoare14) January 1, 2021

Tras consumir los medicamentos detalló molestia en el estómago “me duele, espero que esté funcionando”.

Gary Lineker y Arsenal lo salvaron

Tras la serie de publicaciones apreció en escena una de las leyendas del futbol inglés, Gary Lineker, quien había despedido el 2020 con insultos horas antes. El exfutbolista y ahora analista en televisión, se puso en contacto para ofrecer ayuda.

Lineker le dio follow al aficionado del Arsenal para mantener comunicación a través de mensajes directos y ofreció una invitación para hablar sobre el Arsenal en la BBC.

I’ve deleted my tweet but the offer still stands. Come to @BBCMOTD and we’ll make sure it’s a week when @IanWright0 is on as I see you’re a Gooner. — Gary Lineker (@GaryLineker) January 1, 2021

El caso llamó la atención de varios usuarios que alertaron al Arsenal sobre el caso, por lo que también el club entró en acción para ayudar a su joven aficionado. “Gracias por atraer nuestra atención”, indicó el club, que poco después informó que la policía ya había logrado comunicación con Jake. “Nuestros pensamientos están con él”.

We’ve been informed that police have made contact with Jake. Thank you to all of our Arsenal family for their support. All our thoughts are with Jake. — Arsenal (@Arsenal) January 1, 2021

Seguidor de la escudería Red Bull

Jake es un aficionado a los deportes y además de seguir de cerca a los Gunners también ha logrado contacto directo con la escudería Red Bull, el equipo de Checo Pérez y Max Verstappen. El equipo de Fórmula 1 lo invitó a las celebraciones por las 300 carreras de la escudería en el serial a través de un evento por zoom.

I got invited by @redbullracing to attend a zoom event to celebrate their 300th Grand Prix in @F1 which was a great to hear from @Max33Verstappen & @alex_albon before the race and thank you to Red bull racing for the invite pic.twitter.com/da3WzmYdJF — Jake Coare (@JakeCoare14) December 31, 2020

Se identifica como un usuario muy activo de las redes sociales y durante el último día del 2020 recordó sus experiencias más en emotivas, como una visita a la base de la escudería, en la que conoció los autos que ha utilizado el equipo a lo largo de su participación en Fórmula 1, además de sus visitas al Emirates Stadium, algo que por ahora no puede hacer debido a la situación actual del coronavirus y la nueva cepa que ha aumentado los casos de contagio, especialmente en Londres.

Jake está internado y bien

Tras unas cuentas horas, Jake compartió que se encuentra en buenas condiciones. Los medicamentos que tomó no provocaron daños serios en su salud.

“Gracias por preocuparse y por sus mensajes encantadores, me sacaron sangre y no sufrí daños a largo plazo, sólo quieren limpiar mi sistema y hacer controles de salud mental, perdón por todas las preocupaciones que he causado”, compartió.