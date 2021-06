Aficionados viajan a la Copa América… se enteran que no hay acceso en los estadios

Para todos los jugadores de futbol es un sueño representar a su país en cualquiera de los torneos internacionales, así que, para los aficionados, también es un deseo ir a los estadios para ver los partidos, esto lo dejó claro una familia colombiana, que cumplió el sueño de ir a la Copa América.

Aquí el problema para la familia colombiana fue uno y sumamente importante, pero infortunado para ellos, pues en la Copa América que se disputa en Brasil, la gente no puede tener acceso a los estadios por la pandemia y los problemas que tiene el país carioca con el COVID-19.

Parece chiste, pero es anécdota. La familia colombiana no tenía idea de que en la Copa América no habría afición en los estadios, se quedaron con la idea de que en Colombia (antes de declinar como sede) entraría el 30% de los aficionados, sería lo mismo en Brasil.

Calderón se apellida la familia que viajó hasta Brasil para ver los partidos de Colombia, pero que se quedó con las ganas de entrar a los estadios y los terminó viendo por televisión, como lo hubieran hecho en su país natal, pero todo este tema nos deja una moraleja, asegúrense de que cuando compren boletos para un estadio, no haya restricciones.

¿Qué paso con la familia Calderón en la Copa América?

Tal vez no pudieron cumplir su sueño de ver a Colombia en la Copa América, pero por lo menos tendrán unas vacaciones familiares, aunque no tan disfrutables porque el coronavirus no ha dejado a Brasil en paz ni un momento, pero se la pasarán ahí todo el mes de junio.

Las ciudades de Ciuabá, Goiana y Río de Janeiro son en las que estarán porque en estos lugares jugaría la selección Colombia en la fase de grupos de la Copa América contra los combinados nacionales de Brasil, Venezuela, Perú y Ecuador.

Después del blooper, la familia Calderón ya lo toma con humor, pues en realidad no les quedaba de otra, y como no cumplieron el deseo de ver a Colombia dentro del campo, tuvieron la oportunidad de ver a la selección en el hotel de concentración, eso sí de lejitos porque COVID-19.

¿Cómo le va a Colombia en la Copa América?

Colombia ya jugó 2 partidos en esta edición de la Copa América y tiene 4 puntos, se ubica en la primera posición del grupo A, pero puede que no le dure mucho el gusto de ser líder porque juega Brasil en contra de Perú y hay mucha posibilidad de que el conjunto carioca salga vencedor.

El siguiente partido de la selección Colombia es el domingo 20 de junio a las 7:00pm (tiempo del centro de México) en contra de Perú y finalmente se medirá ante Brasil el miércoles 23 de junio a las 7:00pm. Con estos 4 puntos ganados tiene serias probabilidades de calificar, porque sólo el último lugar de grupo se queda fuera de la Copa América.