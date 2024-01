Lo que necesitas saber: Además de tener un pasado en el actual equipo de Raúl Jiménez, AK47 jugó en el Dijon de Francia, el Aris y el Olympiacos de Grecia, donde estuvo un año antes de fichar por el Al-Jazira de los Emiratos Árabes.

La jornada 1 de la Copa Africana de Naciones nos regaló uno de esos momentos exóticos que solo podrían pasar en África o bien, en nuestra querida Liga MX.

Resulta, resalta y acontece que la Selección de Mauritania alineó a un jugador bastante peculiar contra Burkina Faso: Se trata de AK47.

¿Cómo fue esto posible y por qué nadie dijo nada cuando el apodo de este jugador salió en las alineaciones? Aquí te contamos toda la historia:

AK47: Un “nombre” fuera de lo común en el futbol

A estas alturas del partido seguro ya pensaste en frases bastante jocosas… Sin embargo, vale la pena saber lo que hay detrás del apodo de Aboubakar Kamara —así se llama AK47 en la vida real— y entender qué pasó realmente cuando Mauritania presentó la alineación.

Ahora que si le rascamos poquito a la historia la verdad es que no hay mucho por entender. Lejos de que Kamara sea “letal” en el área, el apodo de AK47 viene por sus iniciales —Aboubakar Kamara— y por el número 47, mismo que ha usado gran parte de su carrera.

Algo similar a lo que hizo CR7 con su apodo, o en casos más famosos, AP9, de Puligol…

¿Y si siempre utiliza el 47 por qué jugó con el 27 en su selección? Buena pregunta. Verás, a diferencia de los clubes donde puedes ver cualquier barbaridad en los dorsales, en el caso de las selecciones nacionales los números están limitados a la lista de convocados. Es decir, si para esta ocasión Mauritania tuvo una lista de 27, el dorsal más grande debe ser justo ese.

Es por eso que nuestro querido Bofo Bautista jugó en Sudáfrica 2010 con el número 21 y no con el 100 My Angel que traía estampado en Chivas…

¿Quién es Aboubakar Kamara?

Aunque nació en Francia, el exjugador del Fulham milita para la Selección de Mauritania. Aboubakar Kamara llegó a la Premier League como una promesa al ataque. Sin embargo, sus indisciplinas y altibajos en el terreno de juego lo relegaron poco a poco hasta terminar su aventura en el futbol de élite.

Además de tener un pasado en el actual equipo de Raúl Jiménez, AK47 jugó en el Dijon de Francia, el Aris y el Olympiacos de Grecia. Ahí estuvo un año antes de fichar por el Al-Jazira de los Emiratos Árabes.

Esto fue lo que dijo la FIFA:

Y a todo esto… ¿Por qué la FIFA no puso el grito en el cielo? ¿Acaso le vale un pepino lo que suceda en el futbol africano? Pues no. La FIFA no respondió ante la alineación de Mauritania porque básicamente, la publicación NO la hizo la Selección de Mauritania.

Aquí sí le tuvimos que rascar más para descubrir que la imagen que circula en redes y en medios de comunicación no pertenece a la Selección de Maurtania. Todo salió de un portal francés dedicado a la difusión del futbol africano.

Actu Foot Afrique cubre la Copa Africana de Naciones y previo a cada partido lanza las alineaciones de ambos equipos con el mismo formato. De hecho, cada imagen trae el logo del sitio aunque es comprensible que de este lado del charco no estemos tan familiarizados y caigamos en malas interpretaciones.

No obstante, el caso no deja de ser bastante curioso y seguro te sorprendiste cuando lo viste sin contexto…

