La Selección Mexicana y la Federación Mexicana de Futbol tienen una manchita más que agregar al proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022, pues la FIFA anunció una sanción económica y deportiva por la alineación indebida de Alejandro Zendejas, quien resulta que no puede jugar para el Tri.

Zendejas fue convocado y par la Selección de Estados Unidos para ser parte de un campamento y de esta manera se esfuman las opciones de verlo con la playera del Tri de nueva cuenta.

¿Por qué Zendejas no puede jugar con la Selección Mexicana?

Zendejas nació en Estados Unidos, aunque sus padres son mexicanos, por lo cual tiene doble nacionalidad. Eligió representar a la Selección de Estados Unidos muy joven y disputó el Mundial Sub 17 con este combinado, aunque después se arrepintió y buscó jugar con México.

Getty Images

El nacido en Texas comenzó a jugar con el Tri en la categoría Sub 23 y disputó un par de partidos con la Selección Mayor porque se pensó que todo estaba en orden respecto al cambio de federación, pero resulta que no, el proceso no se completó y aún así el jugador del América fue convocado y jugó.

Aquí lo que pasó es que el jugador no solicitó el cambio de federación, por lo tanto el trámite que hizo la Federación Mexicana de Futbol quedó inconcluso, y ahora cayó la ley con una serie de sanciones.

¿Cuáles son los castigos por el caso Zendejas?

De acuerdo con la agencia AP, FIFA multó a la Federación Mexicana de Futbol con una multa económica de 10 mil 900 dólares, más de 207 mil pesos mexicanos, así como la derrota oficial de todos y cada uno de los partidos en los que Zendejas tuvo participación.

Agencia Mexsport

“La FIFA puede confirmar que ha impuesto una multa de 10.000 francos suizos a la Federación Mexicana de Fútbol por infracciones del artículo 5 del Reglamento de Aplicación (RGAS) de los Estatutos de la FIFA tras la convocatoria del jugador Alejandro Zendejas”, cita la agencia AP.

“Además de la multa, todos los partidos (disputados por Zendejas con México) se declaran como perdidos. Según las disposiciones del RGAS, sin embargo el jugador sigue habilitado siendo elegible para jugar con la Selección de Estados Unidos”. Hasta el momento de la publicación de esta nota, la Femexfut no se había manifestado al respecto.

¿Cuáles son los partidos que pierde México?

Son cinco los partidos en los que México pierde los partidos ya disputados, dos con la Selección Mayor y tres con la Sub 23. Por fortuna para la Femexfut, Zendejas sólo jugó partidos amistosos, de lo contrario se habría metido en un problemón, como por ejemplo, con la calificación al Mundial de Qatar.

Getty Images

Los partidos con el Tri mayor fueron contra Ecuador, el 28 de octubre de 2021 (de todos modos ganó Ecuador 3-2) y ante Guatemala, el 22 de abril de 2022 (empate sin goles). Con la Sub 23 participó en el triunfo ante Rumania 1-0, en junio de 2021; en el empate 1-1 contra Arabia y en el triunfo contra Australia 3-2, también en junio. En todos los casos, el marcador queda 3-0 a favor de los rivales del Tri.