Alemania sumaba 51 juegos sin perder como visitante en unas eliminatorias para el Mundial

Alemania inició con una dolorosa derrota en las eliminatorias de UEFA para el Mundial 2026. Pero más que dolorosa, es una derrota histórica, pues se rompieron tres increíbles rachas el mismo día.

Las 3 rachas históricas que perdió Alemania en las eliminatorias para el Mundial 2026
Alemania pierde con Eslovaquia en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026

Oh sí, la siempre poderosa Alemania, con todo y Florian Wirtz, Rüdiger, Gnabry y Goretzka, no pudo con Eslovaquia. Los de casa ganaron 2-0 con dos grandes goles, sobre todo el segundo.

Dávid Hancko abrió el marcador al minuto 42 tras una descolgada del conjunto local, y David Strelec firmó el 2-0 definitivo con un golazo donde dejó pagando feo a Rüdiger, prácticamente lo dejó sin cintura.

Las 3 rachas históricas que perdió Alemania con su derrota ante Eslovaquia

Alemania empieza mal el camino rumbo al Mundial 2026, y aunque su clasificación está muy lejos de estar en riesgo, vaya que es una derrota que les quita mucha credibilidad de cara al futuro.

Y es que dejaron ir 3 rachas históricas en un solo día:

  • Jamás habían iniciado unas eliminatorias para la Copa del Mundo perdiendo
  • Nunca en la historia habían perdido un juego de eliminatorias como visitantes
  • Alemania no conocía la derrota en juego oficial contra Eslovaquia

Todo lo anterior lo sabemos con datos de MisterChip, Opta y Tranfermarkt. La selección de Alemania solo había jugado con Eslovaquia tres partidos oficiales y los tres los ganó, el más reciente en la Euro 2016.

Sumaba 51 partidos sin perder como visitante en las eliminatorias para el Mundial, y lo dicho, desde que existe la clasificación para una Copa del Mundo en Europa, por allá de 1934, nunca había empezado su camino al Mundial con derrota. Todo eso se derrumbó al perder contra Eslovaquia este 4 de septiembre.

