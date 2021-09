¡Albon estaría de regreso! Los movimientos que provocaría el retiro de Kimi Raikkonen en Fórmula 1

Kimi Raikkonen pondrá punto final a su carrera como piloto de Fórmula 1 al final de la actual temporada, de modo que el Gran Premio de Abu Dabi será el último sobre el monoplaza de Alfa Romeo.

El finlandés se va de Fórmula 1 después de 20 años, pues debutó en Sauber en la temporada 2001 y aunque sus mejores años los pasó en los monoplazas de McLaren, Lotus y Ferrari, escudería con la cual se coronó en 2007.

Su última temporada en Ferrari fue en 2018, cuando la escudería apostó por Charles Leclerc y desde 2019 había estado con Alfa Romeo (antes Sauber), aunque el desarrollo del auto está lejos de ser un monoplaza competitivo.

BREAKING: Kimi Raikkonen announces this will be his final season in #F1 pic.twitter.com/U4m9xMEyzJ

— Formula 1 (@F1) September 1, 2021