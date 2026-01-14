Lo que necesitas saber: Alexis Vega podría ser baja con Toluca hasta la jornada 8 del Clausura 2026.

Malas noticias para los bicampeones. Toluca confirmó que Alexis Vega estará fuera de las canchas de 4 – 6 semanas. Eso significa que no solo se perderá los partidos de la Liga Mx, también algunos amistosos con la Selección Mexicana.

Recordemos que Alexis jugó la final del Apertura 2025 contra Tigres a pesar de tener molestias musculares y sin recuperarse de una serie de lesiones que lo dejaron fuera de la Liguilla.

Alexis Vega y Antonio Mohamed / Foto:@TolucaFC

¿Qué le pasó a Alexis Vega?

Toluca confirmó que Alexis Vega será sometido a una limpieza articular, seguramente su rodilla todavía presenta algunas molestias y esa es la manera, menos invasiva de tratarlas.

El cuerpo médico de los ‘Diablos’ usará un procedimiento artroscópico que consiste en realizar pequeñas incisiones en el área afectada para introducir una cámarita y varios instrumentos médicos para observar, monitorear y arreglar lesiones en los ligamentos, meniscos o cartílagos. La ventaja de este procedimiento es que la rehabilitación suele ser más rápida en comparación con una cirugía convencional.

Reporte médico de Toluca sobre Alexis Vega / Imagen @TolucaFC vía X

¿Qué partidos se perderá Alexis Vega?

Alexis Vega estará fuera de 4 a 6 semanas, es decir que podría regresar, en el peor de los casos, hasta finales de febrero del 2026. Por lo que se perdería los partidos de la jornada 2 hasta la 8.

Aunque si la recuperación avanza rápido, podría volver para la jornada 6 contra Tijuana el 13 de febrero.

Toluca vs Santos | 14 de enero, J2

Toluca vs Tigres | 17 de enero, J3

Puebla vs Toluca | 30 de enero, J4

Toluca vs Cruz Azul | 7 de febrero, J5

Toluca vs Tijuana | 13 de febrero, J6 (Recuperación en 4 semanas)

Necaxa vs Toluca | 21 de febrero, J7

Toluca vs Chivas | 28 de febrero, J8

En el caso de los juegos de la Selección Mexicana, Javier Aguirre no podrá contar con Alexis Vega para los partidos contra Bolivia y Panamá que se juegan fuera de México. Incluso podría perderse el partido contra Islandia del 25 de febrero si su recuperación tarda seis semanas.

Partido Fecha Sede Panamá vs México 22 de enero 2026 Estadio Rommel Fernández

Ciudad de Panamá Bolivia vs México 25 de enero 2026 Estadio Olímpico

Santa Cruz, Bolivia México vs Islandia 25 de febrero 2026 Estadio Corregidora

Querétaro, México

La prioridad del club no solo es la recuperación de Alexis, también es garantizar que pueda ser elegible para el Mundial 2026.