El alocado festejo en el aeropuerto que tuvo el Cluj tras ganar la Supercopa en Rumania

Ganar un trofeo no es cualquier cosa, es uno de los momentos más felices en la carrera de un futbolista y tener el título en tus manos es para celebrarlo de todas las maneras, menos como Sergio Ramos que dejó caer el trofeo, pero el equipo Cluj en Rumania, festejó en el aeropuerto con la supercopa del país de una manera peculiar.

Jugadores del equipo no dudaron en celebrar en todo momento, uno de los momentos de más alegría en sus carreras y hasta el aeropuerto fue uno de los lugares que vio la locura y felicidad de los integrantes del equipo, hasta la banda en la que se recogen las maletas fue escenario para festejar.

Sí, así como lo lees, la banda en la que transportan las maletas para recogerlas fue uno de los lugares en los que celebraron. Mientras algunos de los jugadores estaban esperando por sus maletas, otros se colaron en la banda junto con el trofeo.

Y junto al título recorrieron una parte de la banda transportadora, la cual antes de llegar con sus compañeros tenía una cortina de una especie de plástico que les permitió no ser detectados, finalmente cuando aparecieron fue la sorpresa pues les estaban enseñando el trofeo, vaya manera de introducirlo a sus amigos.

El periodista rumano Emanuel Rosu, publicó el video en sus redes sociales y se muestra la imagen que detallamos, pero con la singular alegría de ganar el campeonato. ¿Cómo llegaron a la banda? No lo sabremos, pero fue una de las mejores escenas del futbol en este 2021.

Have you ever seen a better way to introduce a trophy? CFR’s players just set a record for briliance after they won the Romanian Supercup over FCSB on penalties. pic.twitter.com/MP9zqWatr0

— Emanuel Roşu (@Emishor) April 16, 2021