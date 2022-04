La crítica de Alphonso Davies al United por el papel de CR7: “Imagina que Maguire es tu capitán”

¡Tsss! Alphonso Davies no se guardó nada y le tiró con todo al Manchester United, a Harry Maguire y los roles que alejan a Cristiano Ronaldo del liderazgo en el club. Desde su punto de vista, el portugués debe ser el capitán de la escuadra que hoy dirige Ralf Rangnick.

El canal de Twitch de Davies ya es bastante famoso, pues hace transmisiones constantemente. Hace poco incluso grabó su reacción a la clasificación de Canadá al Mundial de Qatar 2022 y le dio la vuelta al mundo. Esto volvió a suceder, solo que de una forma muy diferente y no necesariamente tan alegre como la anterior.

El futbolista del Bayern Múnich criticó fuerte al Manchester United y sobre todo a Harry Maguire, pero lo que más sorprendió fueron los argumentos que utilizó para referirse a él.

La transmisión en la que Alphonso Davies se ‘enganchó’ con Harry Maguire ya generó una larga conversación sobre la actualidad del Manchester United y los malos resultados. Por ahora se encuentran fuera de los puestos europeos y parece que falta mucho para que el equipo levante y vuelva a sus años de gloria.

Pero lo que más llamó la atención es que hubo un momento en el que el canadiense no recordó el nombre de su colega.

“¿Ustedes se lo imaginan? Ustedes son Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia, del Siglo XXI. Y luego, ¿cuál es su nombre? Harry Maguire es su capitán. Y te tienes que referir a él como ‘sí, capitán’ o no sé cómo le diga. Denle el liderazgo a él. No estoy bromeando con Maguire, Ronaldo debería tener el gafete“, dijo Alphonso Davies.

“Imagine being Ronaldo and Harry Maguire is your captain”

Alphonso Davies🤣🤣🤣

pic.twitter.com/072l8dc93s

— Theo (@Thogden) April 8, 2022